Sjećate se hita ''Džin i limunada''? Pjevačica koja ga je otpjevala danas izgleda potpuno drukčije!

Maya Berović proslavila se još prije više od 15 godina s hitom ''Džin i limunada'', a nakon brojnih estetskih korekcija danas izgleda potpuno drukčije.

Hit ''Džin i limunada'' izišao je još davne 2007. godine i Mayu Berović vinuo među zvijezde.

No svi već dobro znaju da Maya danas izgleda potpuno drukčije nego tada.

Kako je postajala poznatija, Maya je dosta radila na sebi, a odmah je vidljivo kako je operirala nos, povećala usne, ali i grudi.

Na komentare da je cijela operirana nikad se nije obazirala, a jednom je javno i otkrila čime sve na sebi nije bila zadovoljna.

"Ne čitam loše komentare. Meni je sve to slatko, nemam se čega stidjeti. To je bila mladost i to sam bila ja. Kada sam se prvi put pojavila, imala sam 19 godina, bila sam mršava, imala sam crnu kosu, bila sam bez obrva. Kada s ove distance pogledam, smiješno mi je i čudno, ali nemam osjećaj sramote niti nelagode. To sam ja, tko me voli, voli me i onakvu i ovakvu, a tko me ne voli, neće me nikada ni voljeti. Otkad sam operirala nos, nije mi palo ništa drugo na pamet. Radila sam još usta i grudi, to je to zasad", rekla je Maja jednom prilikom za Alo.

Maya je 2018. godine bila veliki hit kad je snimila puno hitova s reperima Bubom Corellijem i Jalom Bratom, ali onda se malo povukla sa scene jer je postala majka sinčića Lava.

Iako i dalje nastupa, s izdavanjem pjesama malo je stala, a sad se okušala i u nečem novom. Naime, Maya glumi u novom filmu Alekse Balaševića ''Megdan''.

''Sve ono što nisam u privatnom životu, imala sam priliku odglumiti, mogu reći da je bilo dobro. Aleksa me iznenadio ulogom, čak mi je nacrtao… Drago mi je što mi je dao ulogu Evgenije i hvala mu na tome. Za mene je ovo nezaboravno iskustvo'', rekla je za Nova.rs.

Njezine najnovije fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Podsjetimo, pjevačica je u braku s Alenom Dragosavom, a vjenčali su se 2016. godine. Maya i Alen upoznali su se kad je ona imala samo 17 godina, a više o njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.

