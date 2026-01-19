Upoznali su se kad je ona imala 12, a on 38: Posebna ljubavna priča koja je potrajala do kraja njegovog života

Celine Dion obilježila je 84. rođendan svog pokojnog supruga Renéa Angélila fotografijom na kojoj je pozirao s tortom.

Celine Dion obilježila je u petak ono što bi bio 84. rođendan njezina pokojnog supruga Renéa Angélila. Pjevačica, koja je ranijeg tjedna obilježila 10. godišnjicu Angélilove smrti, odala mu je počast u objavi na Instagramu koju je podijelila sa svojih gotovo devet milijuna pratitelja.

Zvijezda rođena u Kanadi objavila je nasmiješenu fotografiju svog supruga pored torte od jagoda sa svjećicama te dodala emotivnu poruku.

"Na tvoj rođendan slavimo tebe, a naša ljubav prema tebi raste svakim danom… Zauvijek si naš najveći zaštitnik, a tvoje nas sjećanje i dalje vodi", napisala je Celine, koja je s Angelilom dobila trojicu sinova.

Njih dvoje imali su jednu od najpoznatijih i najneobičnijih ljubavnih priča u svijetu showbizza. Ona je bila djevojčica s velikim glasom iz Québeca, on iskusni glazbeni menadžer koji je u njoj odmah vidio zvijezdu. Njihov odnos počeo je kao profesionalno mentorstvo, a završio kao brak koji je, unatoč teškim životnim iskušenjima, trajao do Renéove smrti.

Priča počinje 1980. godine, kada je Céline imala samo 12, a René 38 godina. Nakon što je do njega došla snimka njezina pjevanja, pozvao ju je na audiciju i postao njezin menadžer – čovjek koji će desetljećima voditi njezinu karijeru i pratiti je na putu do svjetske slave.

Godinama su bili strogo profesionalni tandem, no romantika je, prema najčešće navođenoj vremenskoj crti, započela krajem osamdesetih, kada je Céline imala 19, a René 45 godina. Dugo su sve držali u tajnosti jer su znali da će razlika u godinama izazvati reakcije, a Céline je kasnije govorila i o strahu da će javnost krivo protumačiti početak njihove veze.

Osim što je tu bila velika razlika u godinama, tu je bila i činjenica da je René prije Céline već bio dvaput oženjen. S prvom suprugom, Denyse Duquette, imao je sina, a brak je završio razvodom početkom 70-ih. Potom se oženio pjevačicom Anne Renée i s njom dobio dvoje djece, a razveli su se 1986. godine.

Kad su se zaručili 1993., Céline je prvi put javno potvrdila njihovu ljubav, a 17. prosinca 1994. vjenčali su se u bazilici Notre-Dame u Montréalu na glamuroznoj ceremoniji o kojoj se dugo pričalo. Iza kulisa, par je prolazio i kroz bolnu borbu sa začećem. Céline i René godinama su željeli postati roditelji, a nakon tretmana plodnosti dobili su sina René-Charlesa 2001. godine. Kasnije su, nakon dodatnih pokušaja i razočaranja, dobili i blizance Nelsona i Eddyja 2010., također nakon liječenja plodnosti.

Renéu je 1999. dijagnosticiran rak grla, a nakon liječenja bio je u remisiji, no bolest se kasnije vratila i napredovala. Céline je više puta usporavala karijeru kako bi bila uz njega, a posljednje godine bile su obilježene borbom i teškim prognozama.

René Angélil preminuo je 14. siječnja 2016., u dobi od 73 godine, od posljedica raka grla – samo dva dana prije 74. rođendana. Céline i danas redovito obilježava Renéov rođendan i godišnjicu smrti, često naglašavajući da je on i dalje prisutan u njihovoj obitelji i da joj je bio najveća životna podrška.

