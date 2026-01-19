Pretraži
Prkosili svima i svemu

Upoznali su se kad je ona imala 12, a on 38: Posebna ljubavna priča koja je potrajala do kraja njegovog života

Piše E.G., Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
Celine Dion i René Angélil Celine Dion i René Angélil Foto: Profimedia

Celine Dion obilježila je 84. rođendan svog pokojnog supruga Renéa Angélila fotografijom na kojoj je pozirao s tortom.

Ljubavna priča Celine Dion i Reneá Angélila
Prkosili svima i svemu
Upoznali su se kad je ona imala 12, a on 38: Posebna ljubavna priča koja je potrajala do kraja njegovog života
Ilegalne građevine Marka Perkovića Thompsona u Čavoglavama moraju se rušiti
PRIČA PROVJERENOG
Inspektorat potvrdio: Marko Perković Thompson ilegalno je gradio u Čavoglavama, poznato što će biti s građevinama
Tedros: Američko povlačenje iz WHO-a je gubitak za sve
"Gubitak za sve"
Trump je jedva dočekao: SAD se danas povlači iz jedne od najvažnijih svjetskih organizacija
Skandalozna objava pomoćnika načelnika Policijske uprave Novi Sad
NASILJE NAD STUDENTIMA
Skandalozna objava šefa policije: "Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s fakulteta"
Nika Turković čestitala rođendan Zoranu Zarubici, koji uskoro nastupa u Areni Zagreb
dugo su skrivali vezu
Naša glazbenica pokazala dečka iz Srbije, koji ove subote nastupa u Areni Zagreb!
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Dobro pogledajte
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Wow!
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Alex Karp
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Trump je dao vrlo zanimljivu izjavu o nadolazećem zrakoplovu F-47: "Ako mi se ne svidi..."
Toplo-hladno; bi - ne bi
Trump je dao vrlo zanimljivu izjavu o nadolazećem zrakoplovu F-47: "Ako mi se ne svidi..."
Hladnoća nas neće učiniti bolesnima, a stručnjak objašnjava zašto uvijek vjerujemo da hoće
Priča koja se ponavlja svake zime
Hladnoća nas neće učiniti bolesnima, a stručnjak objašnjava zašto uvijek vjerujemo da hoće
Dinamo ubacio poker FCSB-u na Maksimiru i napravio veliki korak prema nokaut-fazi
Europska liga
Dinamo razbio Rumunje na Maksimiru i napravio veliki korak prema nokaut-fazi
Odlazak Frana Karačića s Poljuda iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
Neočekivano
Odlazak ljetnog pojačanja Hajduka iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
Pogledajte gdje je sad Dinamo na ljestvici Europa lige, samo jedan klub ga može izbaciti
korak do...
Pogledajte gdje je sad Dinamo na ljestvici Europa lige, samo jedan klub ga može izbaciti
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
Tajne prošlosti: Je li to ljubav ili manipulacija?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li to ljubav ili manipulacija?
Daleki grad: Spasila joj je život – može li ona učiniti isto?
DALEKI GRAD
Spasila joj je život – može li ona učiniti isto?
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Slasna rafanata
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Tjedni jelovnik jela od 30 minuta od 19.1. do 25.1. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se mogu napraviti u 30 minuta, ili još manje od toga
"Ovo je prava Španjolska": Putovanje u jedno od najljepših sela u kojem nema sudaranja s turistima
Skriveni biser
"Ovo je prava Španjolska": Putovanje u jedno od najljepših sela koje živi kao i prije 50 godina
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Catherine Middleton u gležnjačama Tod's ravnog đona 2026.
Ugodne za nošenje
Gležnjače u kojima se Catherine Middletone rijetko kad viđa - ove su baš praktične za zimu i led
Ulična moda Zagreb u bundi i minici
Savršen komplet
Gore glamur, a dolje - papuče: Izdanje mame iz Zagreba u minici koje viče - budi svoja
Šest tipova svekrva
Važan odnos
Kakva je vaša? Postoji šest tipova svekrva, neke su pravi blagoslov
