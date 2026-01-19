Kako joj to uspijeva u 72. godini? Pokazala rezultat desetljeća žestoke discipline!

Christie Brinkley oduševila je pratitelje fotografijama u bikiniju sa 71 godinom.

Christie Brinkley, 71-godišnja bivša manekenka i supermodel, oduševila je pratitelje novim objavama na Instagramu u kojima pokazuje besprijekornu liniju i mladolik izgled u crnom bikiniju i kratkim hlačicama na odmoru na otočju Turks i Caicos.

Pozirajući ispred ogledala, Brinkley je pokazala zategnuti trbuh i duge noge, što je rezultat desetljeća discipline – od vožnje bicikla i satova spina do joge i prehrane bogate šarenim voćem i povrćem, tzv. dugine dijete.

U opisu je duhovito napisala: "Pokušat ću vam odvući pozornost" dok je pokazivala vlastoručno izrađenu umjetničku instalaciju od školjki, koje skuplja više od 20 godina.

Pogledaji ovo Celebrity Mali chef s Balija opet je sve osvojio: Pogledajte što je Majin Bloom s guštom pripremao!

Otkrila je da ponekad koristi filere i laserske tretmane, ali izbjegava botox.

"Volim imati izraze lica i kretanje", rekla je.

Brinkley je vegetarijanka još od 13. godine, a posljednjih godina i veganka. Dan započinje zobenim pahuljicama s orašastim plodovima i bobičastim voćem, a ručak i večera uključuju razne salate i biljne proteine.

Pogledaji ovo Celebrity Video iz teretane legendarnog Rockyja fanove bacio u nevjericu: "On će napuniti 80 godina?"

Unatoč godinama, redovito vježba kod kuće, u prirodi i na spravama te kaže da joj je ključ uspjeha u tome što su joj alati za vježbu dostupni.

Christie Brinkley - 1 Foto: Profimedia

Christie Brinkley - 7 Foto: Profimedia

"Ako mi je sprava kod kuće, koristit ću je", rekla je.

Galerija 31 31 31 31 31

Brinkley, koja je i dalje modna i životna inspiracija, bila je i muza hita "Uptown Girl" Billyja Joela, jednog od njezina četiri bivša supruga.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Vjerski trenutak Nine Badrić na odmoru: U karipskoj crkvi zapjevala uz hrvatskog svećenika

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Neočekivan uvid u privatni život Meghan i Harryja, njihova djeca sve su više u fokusu

Pogledaji ovo Celebrity Hit-snimka iz kuhinje pobjednice MasterChefa i njezina kolege: "S nama nikad nije dosadno"