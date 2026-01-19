Neočekivan uvid u privatni život Meghan i Harryja, njihova djeca sve su više u fokusu

Meghan Markle podijelila je obiteljske snimke s djecom i Harryjem te izazvala pozornost javnosti zbog sve veće uključenosti mališana u javni život.

Meghan Markle podijelila je dirljive snimke svoje djece kako uživaju na suncu. Lilibet se veselo igrala u bazenu, a Archie je pažljivo hranio ugroženoga crnog nosoroga u zoološkom vrtu.

Na Instagramu se pojavio i kratki video u kojem Meghan i princ Harry bosi plešu na zelenoj livadi, dok ostale snimke prikazuju trenutke igre s djecom, crtanje kredama i obiteljski izlet u The Living Desert Zoo u Kaliforniji, gdje Meghan hrani žirafu.

Videomaterijali su popraćeni pjesmom "Carefree Days", a jedan kadar prikazuje i rukom ispisan popis za kupnju uz natpis "Juhu! Uspio si!" na posljednjoj stranici.

Objave dolaze u kontekstu sve veće uključenosti njihove djece u javni život, što je izazvalo čuđenje prinčevih starih prijatelja i članova obitelji. Naime, Harry i Meghan nedavno su najavili da njihova zaklada prelazi u "Archewell Philanthropies", s naglaskom na filantropsko djelovanje cijele obitelji, uključujući djecu.

U isto vrijeme objavili su i najjasniju fotografiju svoje obitelji do sada – Archie grli oca, dok Meghan drži Lilibet za ruku na drvenom mostiću usred šume. Iako su se prije protivili pritisku javnosti na djecu, posljednjih mjeseci sve ih češće uključuju u javne objave, posebice otkako Meghan razvija svoj lifestyle brend "As Ever".

