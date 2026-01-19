Preminuo Miroslav Mika Aleksić, srpski redatelj i učitelj glume kojem se sudilo za zlostavljanje učenica

Kontroverzni redatelj Mika Aleksić, kojem se sudilo za seksualno zlostavljanje sedam bivših učenica njegove glumačke škole, preminuo je u dobi od 73 godine.

Srpski mediji objavili su kako je poslije duge i teške bolesti preminuo srpski redatelj, scenarist i vlasnik kontroverzne škole glume "Stvar srca" Miroslav Mika Aleksić. Redatelj, kojem se sudilo za seksualno zlostavljanje sedam bivših učenica, u trenutku smrti je imao 73 godine.

Bio je istaknuto ime u jugoslavenskoj i srpskoj kinematografiji s karijerom koja je započela još u sedamdesetima. Njegov opus sastojao se od mnogih dokumentaraca, filmova i televizijskih serija za koje je redovito dobivao nagrade struke.

Od 1980. godine bio je umjetnički voditelj Dramskog studija Televizije Beograd, kasnije Radio-televizije Srbije (RTS), gdje je režirao više od 600 premijernih emisija.

Njegova smrt došla je samo dva dana nakon pete godišnjice od trenutka kada je javno optužen za seksualno zlostavljanje polaznica svoje škole glume "Stvar srca". Prije pet godina, 16. siječnja 2021., javnost u Srbiji potresla je ispovijest glumice Milene Radulović, koja je tada optužila Aleksića da ju je silovao kada je imala 17 godina.

U svojoj ispovijesti Radulović je tvrdila je zlostavljanje bilo dio dugotrajnog i sistemskog obrasca manipulacije u školi glume, naglašavajući da se ne radi o pojedinačnom slučaju, već o ozbiljnim i dugotrajnim zloupotrebama povjerenja. Prva prijava protiv njega podnesena je nedugo poslije, nakon čega su se javile i druge djevojke. Nakon uhićenja proveo je određeno vrijeme u pritvoru i kućnom pritvoru, a kasnije se branio sa slobode.

Aleksiću se sudilo pred Višim sudom u Beogradu, ali posljednji puta se pred sudom pojavio 2024., nakon čega su krenuli zdravstveni problemi. Postupak je odgađan više puta, posljednji puta prije dva mjeseca zbog njegovog zdravstvenog stanja.

Mučno svjedočenje Radulović pročitajte OVDJE.

