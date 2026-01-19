Pretraži
imao je 73 godine

Preminuo Miroslav Mika Aleksić, srpski redatelj i učitelj glume kojem se sudilo za zlostavljanje učenica

Piše E.G., Danas @ 08:31
Mika Aleksić - 7 Mika Aleksić - 7 Foto: Marija Mladjen/ATAImages

Kontroverzni redatelj Mika Aleksić, kojem se sudilo za seksualno zlostavljanje sedam bivših učenica njegove glumačke škole, preminuo je u dobi od 73 godine.

vijesti
Čile proglasio stanje katastrofe u dvjema regijama zbog razornih požara
NEZAUSTAVLJIVA BUKTINJA
FOTO 20.000 evakuiranih i 16 mrtvih: Predsjednik Boric proglasio stanje katastrofe
VREMENSKA PROGNOZA: Vraćaju se minusi
VREMENSKA PROGNOZA
Vraćaju se debeli minusi: Evo kada će biti najhladnije
Trumpove prijetnje zbog Grenlanda guraju EU prema dosad najtežim protumjerama protiv SAD-a
UDARAC GDJE BOLI
Europa uzvraća Trumpu: Troznamenkasti iznos carina, zabrane usluga i udar na američke kompanije
show
Kolinda Grabar-Kitarović javila se s ekspedicije na Antarktiku
za dnevnik nove tv
Kolinda Grabar-Kitarović javila se s jednog od najskupljih putovanja: ''Stigoh, doslovno na kraj svijeta!''
Lena Medar na društvenim mrežama oprostila se od svog psa
''bila si najljepša...''
Zvijezda ''U dobru i zlu'' podijelila pretužnu vijest: ''Volim te curice moja...''
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Ovaj česti ženski sindrom tiho povećava rizik od dijabetesa – a većina žena ne zna da ga ima!
Opasna veza
Ovaj česti ženski sindrom tiho povećava rizik od dijabetesa – a većina žena ne zna da ga ima!
zabava
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Horor na prometnicama: Podijelili uznemirujuće prizore od kojih se ledi krv u žilama
Jao...
Horor na prometnicama: Podijelili uznemirujuće prizore od kojih se ledi krv u žilama
Kviz otkriva tko stvarno zna, a tko samo dobro glumi!
Pokažite što znate!
Kviz otkriva tko stvarno zna, a tko samo dobro glumi!
tech
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
Rezultati su obećavajući
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
Studija potvrdila: Ljudi mogu biti pijani i bez da uopće dotaknu alkohol
Sindrom autofermentacije
Studija potvrdila: Ljudi mogu biti pijani i bez da uopće dotaknu alkohol
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Kiril Lazarov poručio: "Ne znam smijem li ovo reći, ali..."
Digla se prašina
Makedonska legenda uzburkala duhove nakon senzacije na Euru: "Ne znam smijem li ovo reći, ali..."
Najluđa skupina Europskog prvenstva: Spektakularan preokret Slovenije u drugom dijelu!
Ludilo u zadnjem kolu
Najluđa skupina Europskog prvenstva: Spektakularan preokret Slovenije u drugom dijelu!
Bizarna ozljeda Kristijana Jakića na utakmici Bundeslige
Nevjerojatno!
VIDEO Bizarna scena iz Bundeslige: Vatreni se ozlijedio na stepenicama u tunelu
tv
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
DALEKI GRAD
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Možda je njezinim mukama došao kraj
TAJNE PROŠLOSTI
Možda je njezinim mukama došao kraj
putovanja
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Lebdeći kišobran I Build Stuff
Kakav "izum"!
Ovaj kišobran ne morate držati u rukama, prati vas u stopu i štiti od kiše
Hladna salata od piletina, jaja i grčkog jogurta recept
A tako jednostavna
Ova salata savršena je za ručak, može se držati u hladnjaku par dana, a ima čak 300 grama proteina
novac
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.
Dobro je znati
Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
lifestyle
Lejla Filipović pokazala kako sjajno ubaciti životinjski uzorak u kombinaciju
TOP IZDANJE
Kako nositi leopard uzorak i izgledati top? Ovako kako to radi Lejla Filipović
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u cargo hlačama efektne boje
ISTAKNULA SE U MASI
Hlače vode glavnu riječ: Izdanje dame sa zagrebačke špice nismo mogli ne primijetiti
Street style Šibenik u uskoj haljini i ženstvenim gležnjačama
Prianja uz tijelo
Šetnja Šibenikom u haljini koja ističe ženstvenu figuru, a gležnjače s potpeticom dodatan su adut
sve
Kiril Lazarov poručio: "Ne znam smijem li ovo reći, ali..."
Digla se prašina
Makedonska legenda uzburkala duhove nakon senzacije na Euru: "Ne znam smijem li ovo reći, ali..."
Lejla Filipović pokazala kako sjajno ubaciti životinjski uzorak u kombinaciju
TOP IZDANJE
Kako nositi leopard uzorak i izgledati top? Ovako kako to radi Lejla Filipović
Najluđa skupina Europskog prvenstva: Spektakularan preokret Slovenije u drugom dijelu!
Ludilo u zadnjem kolu
Najluđa skupina Europskog prvenstva: Spektakularan preokret Slovenije u drugom dijelu!
 
