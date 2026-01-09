Oni su nasljednici globalno poznatih roditelja: Djeca slavnih koja već grade vlastite karijere

Pojam nepo-beba posljednjih godina izaziva burne rasprave, no neka djeca slavnih roditelja već dokazuju da nisu samo poznata prezimena, već nova generacija zvijezda.

Dok većina djece još uvijek pokušava otkriti čime se želi baviti kad odraste, djeca najvećih svjetskih zvijezda često već imaju jasno zacrtan put. Biti dijete globalno poznatih roditelja nosi brojne privilegije, ali i ogroman pritisak javnosti, uspoređivanja i kritika.

Pojam nepo-beba posljednjih je godina postao gotovo kontroverzan, no neka od ove djece već sada pokazuju da ne žele živjeti isključivo od slavnog prezimena. Od mode i glazbe do filma i poduzetništva – donosimo pregled najpoznatijih nepo-beba na svijetu, koje su već zakoračile u industriju zabave.

David i Harper Beckham - 2 Foto: Afp

Harper Beckham (14) - kći Davida i Victorije Beckham

Najmlađe dijete Davida i Victorije Beckham oprezno, ali sigurno ulazi u javni prostor. Harper Beckham već pokazuje snažan interes za modu, dizajn i beauty industriju, baš poput svoje majke.

Prema pisanju britanskog The Suna, ime ''HIKU by Harper'' već je prijavljeno kao zaštitni znak, a brend bi trebao biti usmjeren mlađoj publici, uz inspiraciju pop-kulturom i korejskom beauty scenom. Navodno je riječ o beauty projektu koji bi Harper mogla lansirati uz podršku obitelji.

Harper se sve češće pojavljuje na Instagram profilu Victorije Beckham, a prošle godine otvorila je i vlastiti profil. Javnost je posebno impresionirala kada je, vidno nervozna, održala svoj prvi javni govor na dodjeli nagrada Harper’s Bazaar Women of the Year, gdje je majci uručila nagradu za poduzetništvo.

David i Harper Beckham - 1 Foto: Profimedia

U govoru je istaknula koliko ju je majka naučila vrijednosti napornog rada, ali i važnosti ljubaznosti i obitelji, dodavši kako Victoria, unatoč brojnim obavezama, rijetko propušta školske događaje.

''Jako sam nervozna. Pogotovo jer je večeras školska večer. Nadam se da zbog ovoga neću upasti u nevolje. Moja nevjerojatna mama izgradila je fantastičan posao od nule i pokazala mi koliko je važno naporno raditi. Ali iznad svega, naučila me da uvijek budem ljubazna i, iako ima milijun obaveza, rijetko propušta školske događaje'', rekla je tada Harper.

Victoria Beckham nedavno je komentirala i etiketu „nepo-beba“, poručivši: ''Nije njihova krivnja. Dajte im priliku.''

Osim Harper, Victoria i David imaju i još tri sina, Brooklyna, Romea i Cruza.

Kardashian-Jenner djeca (svi mlađi od 16 godina)

Kardashian-Jenner klan već desetljeće dominira svjetskom pop-kulturom, a čini se da slava sada prelazi na njihovu djecu. Kris Jenner ima čak 13 unučadi, svi mlađi od 16 godina, a mnogi od njih već imaju profesionalne angažmane.

Nepo-djeca - 3 Foto: Profimedia

North West (12)

Kim Kardashian već je priznala da je postala prava momagerica svojoj najstarijoj kćeri. North je 2024. godine nastupila kao mladi Simba na koncertu povodom 30. godišnjice Kralja lavova, a već se okušala i u glazbi.

Kim je u realityju The Kardashians otvoreno govorila o pritisku:

''Imati North i biti joj momagerica trenutno je ludo. Ako ona ima snimanje, moram biti tamo cijeli dan.''

North navodno već zarađuje oko 30.000 dolara putem TikTok videa koje objavljuje s majkom, no njezin stil, piercingi i lažne tetovaže izazvali su i brojne kritike. Više čitajte OVDJE.

North West Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kate Middleton poslije borbe s rakom objavila video s jakom porukom: ''Zahvalna sam što sam živa''

Psalm West (6)

Najmlađi sin Kim Kardashian i Kanye Westa prošle je godine dobio glasovnu ulogu u filmu ''Angry Birds Movie 3'' – bez ikakvog prethodnog glumačkog iskustva. Redatelj filma oduševljeno je govorio o Psalmu, a Kim je otkrila da je produkcija sama kontaktirala nju.

Dream Kardashian (9)

Kći Roba Kardashiana već s osam godina prošetala je pistom na New York Fashion Weeku, čime je započela ranu manekensku karijeru.

Stormi Webster (7)

Kći Kylie Jenner i Travisa Scotta redovito se pojavljuje na pozornici uz oca, a Kylie je otkrila da Stormi pokazuje interes za ples i glazbu. Čak je izjavila da bi jednog dana mogla biti Stormina menadžerica na turnejama – baš poput svoje majke Kris.

Pogledaji ovo Celebrity Dikan se pohvalio snježnom terasom svog stana na Cvjetnom trgu: ''Ovako to romantično izgleda...''

Sunday Rose Kidman (17) - kći Nicole Kidman i Keitha Urbana

Sunday Rose Kidman u samo nekoliko mjeseci postala je novo ime modne scene. Debitantski nastup imala je na Miu Miu reviji u Parizu, rame uz rame s glumcima i glazbenicima svjetskog glasa.

Modna biblija Vogue njezin je debi proglasila velikim uspjehom, a strani mediji već je nazivaju novom it-djevojkom.

Ipak, prema izvorima bliskim obitelji, njezin otac Keith Urban radije bi da Sunday ostane izvan reflektora dok ne odraste, dok Nicole Kidman ima više razumijevanja za kćerinu želju za crvenim tepisima.

Nicole Kidman s kćerima Sunday Rose i Faith Margaret Foto: Profimedia

Moses Martin (19) - sin Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina

Za razliku od glamuroznih modnih i filmskih debija, Moses Martin krenuo je glazbenim putem. Član je tročlanog benda Dancer, s kojim nastupa i dijeli trenutke s turneja na društvenim mrežama.

Gwyneth Paltrow dugo je pokušavala djecu držati podalje od javnosti kako bi ostala prizemljena, no čini se da su Moses i sestra Apple ipak odlučili slijediti obiteljski put.

''Kao dijete slavnih roditelja dobiješ prilike koje drugi nemaju. No kada jednom uđeš, moraš raditi dvostruko više i biti dvostruko bolji'', rekla je jednom Apple.

Gwyneth Paltrow s djecom Apple Martin i Mosesom Martin Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pitali smo vas tko treba pobijediti na Dori 2026.: Ovo su rezultati naše ankete!

Blue Ivy Carter (14) - kći Beyoncé i Jay-Z-ja

Ako postoji definicija uspješne nepo-bebe – to je Blue Ivy. Već u prvim satima života je radila, a njen otac u pjesmi Glory dodao je njen plač čime je postala najmlađa osoba ikad uvrštena na Billboardovu ljestvicu.

Kasnije je osvojila Grammy, Guinnessove rekorde, MTV nagrade i sudjelovala u hitu Brown Skin Girl. Kao glasovna glumica debitirala je u filmu Mufasa: Kralj lavova, a publiku je oduševila plesnim nastupima na Beyoncéinim svjetskim turnejama.

Blue Ivy Carter i Beyonce - 5 Foto: Afp

Iza uspjeha stoji i ogroman rad – Blue Ivy mjesecima je svakodnevno vježbala koreografije po nekoliko sati dnevno, paralelno sa školom.

Procjenjuje se da već sada ima neto vrijednost od oko 500 milijuna dolara, ne računajući bogatstvo svojih roditelja milijardera. Više o Blue čitajte OVDJE.

Iako im prezime otvara vrata, ove mlade zvijezde odrastaju pod povećalom javnosti. Kritike su nemilosrdne, a očekivanja ogromna. Neki će nestati s naslovnica, dok će drugi, poput Blue Ivy, možda postati nova lica globalne zabave.

Jedno je sigurno - nova generacija slavnih već je ovdje.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Plaža i tanga-badić: Ova zanosna plavuša sve je više u fokusu medija i javnosti

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!