Premlada za ovo? Kim Kardashian na meti kritika zbog poteza 12-godišnje kćeri

Kći Kim Kardashian iznenadila je javnost novim piercingom, a društvene mreže prepune su reakcija.
North West, kći Kim Kardashian i Kanyea Westa, ponovno je u središtu pozornosti nakon što je pokazala novi, vrlo rizičan piercing – i to na prstu, piše Daily Mail.3 vijesti o kojima se priča rijetko govori o obitelji Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj" ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' velebna vila Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!
Na fotografijama koje kruže društvenim mrežama, North pozira s više komada nakita na ruci, uključujući i dva piercinge na rukama sa srebrnim i plavim kamenčićima.
North West Foto: Afp
Za razliku od klasičnih piercinga, dermalni se umetnu ispod kože, što povećava rizik od infekcija, odbacivanja i čak oštećenja živaca. Stručnjaci upozoravaju da takva vrsta piercinga, posebno na rukama, nosi ozbiljne komplikacije te zahtijeva detaljnu i pažljivu njegu.
Mnogi odbijaju raditi dermalne piercinge osobama mlađim od 18 godina upravo zbog navedenih razloga. Ipak, North je s mamom već u kolovozu pokazala svoj prvi piercing na izletu u Rimu.
North West, Kim Kardashian Foto: Profimedia
Objava je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi se pitaju je li Kim, kao majka, trebala dopustiti ovakvu intervenciju.
"Ovo se dogodi kad roditelj želi biti najbolji prijatelj, a ne odgovorna odrasla osoba", "Ne mogu zamisliti da svojoj dvanaestogodišnjoj kćeri dopustim ovako rizičnu odluku'', "Rizik od infekcije, odbacivanja i oštećenja živaca je prevelik. Dijete od 12 godina ne može odgovorno brinuti o ovakvom piercingu", ''Ovo je užasno'', ''Ona si napravi piercing na prstu, a ja s 25 još uvijek ne mogu odlučiti ni o frizuri'', ''Mojoj dvanaestogodišnjakinji je glava puna škole, zadaća i sporta… da joj ovako nešto ni ne padne na pamet'', dio je komentara s društvenih mreža.
