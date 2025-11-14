Premlada za ovo? Kim Kardashian na meti kritika zbog poteza 12-godišnje kćeri

Kći Kim Kardashian iznenadila je javnost novim piercingom, a društvene mreže prepune su reakcija.

North West, kći Kim Kardashian i Kanyea Westa, ponovno je u središtu pozornosti nakon što je pokazala novi, vrlo rizičan piercing – i to na prstu, piše Daily Mail.

Na fotografijama koje kruže društvenim mrežama, North pozira s više komada nakita na ruci, uključujući i dva piercinge na rukama sa srebrnim i plavim kamenčićima.

North West Foto: Afp

Za razliku od klasičnih piercinga, dermalni se umetnu ispod kože, što povećava rizik od infekcija, odbacivanja i čak oštećenja živaca. Stručnjaci upozoravaju da takva vrsta piercinga, posebno na rukama, nosi ozbiljne komplikacije te zahtijeva detaljnu i pažljivu njegu.

Mnogi odbijaju raditi dermalne piercinge osobama mlađim od 18 godina upravo zbog navedenih razloga. Ipak, North je s mamom već u kolovozu pokazala svoj prvi piercing na izletu u Rimu.

North West, Kim Kardashian Foto: Profimedia

Objava je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi se pitaju je li Kim, kao majka, trebala dopustiti ovakvu intervenciju.

Je li ovo primjereno njenim godinama? Nikako – premlada je za takve stvari

"Ovo se dogodi kad roditelj želi biti najbolji prijatelj, a ne odgovorna odrasla osoba", "Ne mogu zamisliti da svojoj dvanaestogodišnjoj kćeri dopustim ovako rizičnu odluku'', "Rizik od infekcije, odbacivanja i oštećenja živaca je prevelik. Dijete od 12 godina ne može odgovorno brinuti o ovakvom piercingu", ''Ovo je užasno'', ''Ona si napravi piercing na prstu, a ja s 25 još uvijek ne mogu odlučiti ni o frizuri'', ''Mojoj dvanaestogodišnjakinji je glava puna škole, zadaća i sporta… da joj ovako nešto ni ne padne na pamet'', dio je komentara s društvenih mreža.

I nedavno su prizori kćeri kontroverzne reality zvijezde šokirali javnost. O čemu se radi saznajte OVDJE.

