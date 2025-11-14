Za njih zime nema! Maja i Šime užarili Instagram vrućim kadrovima u kupaćima

Njihov bijeg od zime pretvorio se u pravu vizualnu razglednicu s potpisom sunca, luksuza i ljubavi.
Brčkaju se u bazenu, uživaju u osvježavajućim pićima i ne kriju koliko im godi vrućina daleko od hrvatske zime.
''Vrijeme je za sunce – 35 stupnjeva'', napisala je Maja.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Na fotkama koje dijele na Instagramu, Maja blista u upečatljivom ružičastom jednodijelnom badiću s atraktivnim detaljima, dok je Šime uz nju u klasičnim muškim kupaćim gaćicama.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Opušteni i nasmijani, poziraju u ambijentu koji odiše glamuroznim odmorom, palmama, visokim neboderima i tirkiznom vodom.
Maja Šuput Foto: Instagram
Maja Šuput Foto: Instagram
Na putovanju su sreli i sportsku facu, osvanula je i fotka. O kome se radi saznajte OVDJE.
