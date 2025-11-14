Za njih zime nema! Maja i Šime užarili Instagram vrućim kadrovima u kupaćima

Njihov bijeg od zime pretvorio se u pravu vizualnu razglednicu s potpisom sunca, luksuza i ljubavi.

Maja Šuput i Šime Elez nastavljaju uživati u sunčanom Dubaiju, gdje su zimsku jaknu zamijenili kupaćim kostimima, a svakodnevicu toplim, luksuznim opuštanjem.

Brčkaju se u bazenu, uživaju u osvježavajućim pićima i ne kriju koliko im godi vrućina daleko od hrvatske zime.

''Vrijeme je za sunce – 35 stupnjeva'', napisala je Maja.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Na fotkama koje dijele na Instagramu, Maja blista u upečatljivom ružičastom jednodijelnom badiću s atraktivnim detaljima, dok je Šime uz nju u klasičnim muškim kupaćim gaćicama.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Opušteni i nasmijani, poziraju u ambijentu koji odiše glamuroznim odmorom, palmama, visokim neboderima i tirkiznom vodom.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

