Godina povratka Disneyevih legendi: Kako su se spasili iz pakla ovisnosti, uhićenja i privatnih brodoloma?

Zadnje tri godine bilježi se povratak slavnih Disneyjevih zvijezda, čije su živote obilježili različiti sukobi.

Disneyjeve zvijezde su posljednjih 30 godina obilježile djetinjstvo mnogih milenijalaca i pripadnika generacije Z. To su zvijezde koje su donijele život najpopularnijim Disneyjevim filmovima, serijama i pjesmama sredinom 2000-ih.

Bilo da se radi o djevojci koja mijenja tijelo s majkom, srednjoškolci koja pjeva "What Dreams Are Made Of" na Fontani di Trevi ili školarcima koji su bili dio Camp Rocka, svaki spomen na njih nosi val nostalgije nakon što su iz različitih razloga bili van svjetla reflektora.

Hilary Duff bila je jedno od najomiljenijih Disneyjevih lica, bilo da se radi o Lizzie McGuire ili hit-filmova poput "A Cinderella Story", "Cheaper By The Dozen" i "The Perfect Man". Paralelno s glumačkom karijerom, razvijala je i jednako uspješnu pjevačku karijeru s dva albuma na vrhu Billboardove liste izdanja i svjetskih turneja. Ipak, nakon izdanja "Breathe In. Breathe Out." prije deset godina, odlučila se povući iz glazbe kako bi vrijeme posvetila glumi i majčinstvu. Stanci je pridonijela i obiteljska drama, osobito glasine o zahlađenim odnosima sa sestrom Haylie Duff.

Sada se vratila s novim singlom "Mature" u kojem govori o muškarcima koji izlaze samo s mlađim ženama, a predviđa joj se debi među prvih deset na listi Billboard Hot 100.

"Prošli smo kroz iste stvari. komplicirane veze, tjeskobu, odgajanje djece, razvode, obiteljsku dramu… Napokon se osjećam dovoljno sigurno da opet otvorim taj dio sebe", ispričala je u jednom podcastu, dodavši kako je bila nervozna, no nostalgija za 2000-ima je stvorila savršen trenutak za povratak.

Lindsay Lohan odavno je primjer kako dotaknuti dno i vratiti se gotovo pa na vrh. Još kao dijete postala je dječja glumačka zvijezda, a mnogi će kao njezine najvažnije filmove spomenuti "Zamku za roditelje", "Opasne djevojke" i "Šašavi petak". Kada je ušla u dvadesete, uslijedilo je kaotično razdoblje zbog čega je brojala uhićenja zbog alkohola i droge, boravke na rehabilitacijama, otkaze na filmskim setovima i probleme s trijeznošću. Do oporavka je došlo nakon što se odlučila preseliti iz SAD-a, prvo živjevši u Grčkoj, a potom selidbom u Dubai, koji je nazvala novim početkom.

Omiljena arapska destinacija se pokazala punim pogotkom, gdje se otrijeznila, a 2020. je upoznala financijaša Badera Shammansa, s kojim se vjenčala 2022. i dobila sina Luaiya. Njezin veliki povratak dogodio se prije tri godine, kada je za Netflix snimila "Falling for Christmas", a ove godine ponovno je zasjala uz Jamie Lee Curtis u nastavku "Šašavog petka" i ugovorom s Netflixom za kojeg je snimila još dva božićna filma.

Trio Jonas Brothers, kojeg čije braća Nick, Joe i Kevin Jonas, započeo je 2005., a već 2008. globalno eksplodirao kroz "Camp Rock" s Demi Lovato. Poznati po "purity rings" ogrlicama, ljubavnim vezama s brojnim kolegicama i hitovima kao što su "S.O.S", "Burnin’ Up" i "Lovebug", postali su jedan od najveći teen bendova desetljeća. Sve se promijenilo 2013., kada je došlo do razlaza, a braća su prestala međusobno komunicirati.

"Radili smo, ali bez srca. Komunikacija više nije bila zdrava", rekao je jednom prilikom Joe Jonas.

Ponovno su se pomirili i ujedinili 2019., nakon čega su objavili tri albuma i krenuli na turneju koju su više puta odgodili. Njihov privatni život je također bio zanimljiv - Nick se oženio za 10 godina stariju Priyanku Chopru, Kevin za dugogodišnju djevojku Danielle, dok je Joe do 2023. bio oženjen za Sophie Turner.

Njihova kolegica iz "Camp Rocka" Demi Lovato je započela još ranije kao djevojčiac u "Barney & Friends" sa Selenom Gomez, a nakon uspjeha "Camp Rocka" je dobila vlastitu seriju "Sonny With a Chance", paralelno razvijajući pjevačku karijeru. Ipak, Demi se godinama borila s teškom ovisnošću, mentalnim bolestima i poremećajem prehrane. Nakon predoziranja 2018., preživjela je tri moždana udara, srčani udar i trajna oštećenja vida i sluha, zbog čega i danas trpi posljedice.

"Još uvijek ne vozim. Imam slijepe točke u vidnom polju", izjavila je jednom prilikom Demi, koja je svoju priču ispričala u dokumentarcu "Dancing with the Devil". Danas je trijezna, stabilna i nedavno se udala za glazbenika Jordana Lutesa. Novi album "It’s Not That Deep" pokupio je pohvale glazbenih kritičara, a u međuvremenu se pomirila s braćom Jonas s kojima dugo nije razgovarala.

Ove Disneyjeve zvijezde pokazatelj su kako se nostalgija za ranijim vremenima i dalje dobro prodaje, te da dok ima publike, bit će i interesa.

