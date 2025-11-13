Detalj na fotki bosanskog glazbenika i novopečene supruge privukao poglede!

Glazbenik je s pratiteljima podijelio trenutak sa suprugom, a njezina promjena u izgledu nije prošla nezapaženo.

Bosanskohercegovački glazbenik Faris Pinjo u lipnju je ponovno uplovio u bračnu luku, a sada je na društvenim mrežama objavio novu fotku sa suprugom Aminom Kajtaz.

Na najnovijoj fotografiji par pozira ispred ogledala.

Oboje su odjeveni u tamne tonove, a nježni osmijesi i natpis "Moja posebna osoba", otkrivaju koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Faris Pinjo, Amina Kajtaz Foto: Instagram

Na fotografiji se može primijetiti i jedna stilska promjena kod njegove supruge – sada nosi šiške, što je osvježenje u njezinu izgledu koje ranije nije bilo prisutno.

Faris Pinjo i Amina Kajtaz Foto: Instagram

Inače, Amina je trofejna plivačica, koja se natjecala čak i na ljetnim Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Poznato je da potječe iz sportske obitelji. Njezin je otac bivši nogometaš Sead Kajtaz, a majka Maja je plivačica.

Lijepa plavuša može se pohvaliti i impresivnom titulom Miss sporta Hrvatske 2020. godine. Više detalja pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, glazbeniku je to drugi brak. Prije dvije godine razveo se od glumice Tare Thaller, a nakon nje ljubio je i zvijezdu ''Kumova'', Anu Uršulu Najev.

Faris Pinjo - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

