Postali su pravi fenomen: Fanove Kumova oduševit će ova vijest!

Nova sezona jedne od najomiljenijih domaćih serija donosi svjež početak za glumačku ekipu, koja se nakon duže pauze vraća na set puna energije i kreativnog elana.

Nakon nekoliko mjeseci prijeko potrebnog odmora ekipa najgledanije domaće serije "Kumovi" ovoga se tjedna ponovno okupila na setu te započela rad na novoj sezoni. Gledatelje očekuju svježe epizode prepune humorističnih i živopisnih dogodovština Zaglavčana.

Glumica Olga Pakalović ne krije koliko joj je drago što se vraća projektu koji je, kako kaže, prerastao sva očekivanja i postao pravi fenomen.

''Kada radimo predstavu ili film, to traje intenzivno otprilike dva mjeseca. No, 'Kumovi' su nadmašili sva očekivanja i postali pravi fenomen!''

Njezini prvi kadrovi nakon pauze snimani su s kolegama Ecijom Ojdanić, Zdravkom Vukelićem, Dariom Lorenci Flatz i Radoslavom Mrkšićem. Petra Kraljev, poznata kao Milica, ističe da se dobra energija i uigranost tima vratila u trenu, a o svom serijskom suprugu dodaje: ''Mijo nas redovito zabavlja svojim jedinstvenim životnim anegdotama. Ponekad izgleda kao da paralelno snimamo još jednu seriju! Sigurna sam da bi i ti trenuci iza kamere imali svoju publiku.''

Mijo Kevo dijeli isto oduševljenje.

''Osjećaj je kao da pauze gotovo nije bilo. Toliko smo povezani da se brzo vratimo u ritam. A ponovno okupljanje s dragim ljudima uvijek ispuni neku toplinu – prirodno je, ugodno i baš dobro za dušu.''

Iako im je predah dobro došao, svi se slažu da su jedva čekali vratiti se na poznati teren.

Pakalović priznaje kako je, unatoč odmoru, povratak donio i dozu pozitivne treme: ''Kao da nismo ni prestali snimati!''

Dok se nove epizode tek snimaju, publika već večeras može pratiti uzbudljive trenutke iz Zaglava. Ivka nailazi na nepoznatu ženu u Vinkovu krevetu i upozorava ga na moguće seoske priče, no Vinko se očito dobro zabavlja. Šima napušta Zaglava u potrazi za mirom iako joj on neće dugo potrajati. Goran se prijavljuje u bolnicu i donosi ključnu odluku – znači li to da će Marko Šank napokon dobiti novi bubreg?

Sve odgovore donose nove epizode, večeras od 20:15 na Novoj TV.

