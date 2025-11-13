Možete li pogoditi čija je ovo kći? Otac joj je velika glazbena ikona!

Eve Hewson glumica je koja sve više osvaja Hollywood, a mnogi tek sada shvaćaju tko joj je legendarni otac.

Na najnovijoj premijeri u Los Angelesu pojavila se glumica Eve Hewson.

U prozirnom čipkastom topu i upečatljivoj crnoj suknji prekrivenoj šljokicama privukla je pozornost fotografa i modnih kritičara, a njezin modni odabir postao je jedna od najkomentiranijih kombinacija večeri.

Iako je odavno izgradila vlastiti identitet u Hollywoodu, mnogi se i dalje iznenade kada čuju tko joj je otac. Riječ je o Bonu Voxu, legendarnom frontmenu grupe U2, jednom od najpoznatijih glazbenika našeg vremena. No, Eve Hewson već godinama dokazuje da slava obitelji nije presudna – njezin talent i rad govore sami za sebe.

Eve Hewson rođena je u Dublinu 1991., a pravo ime joj je Memphis Eve Sunny Day Hewson. Odrasla je u jednoj od najpoznatijih irskih obitelji, ali roditelji su se trudili da djeca imaju što normalnije djetinjstvo. Ipak, Eve je vrlo brzo otkrila ljubav prema glumi.

Studirala je glumu u New Yorku, a prvu veću pozornost privukla je ulogom u seriji "The Knick", u kojoj je glumila uz Clivea Owena. Nakon toga uslijedile su zapažene uloge u filmovima "Robin Hood", "Bridge of Spies", kao i Netflixovu hitu "Behind Her Eyes", koji ju je lansirao među najtraženije glumice mlađe generacije.

Posljednjih godina posebno je oduševila ulogom u filmskom hitu "Flora and Son", u kojem je osim glume pokazala i glazbeni talent – što ne čudi s obzirom na to tko joj je otac.

Iako potječe iz obitelji koja je stalno pod svjetlima reflektora, Eve je poznata po svojoj diskretnosti. Ne izlaže previše svoj privatni život, ali obožavatelje često osvaja šarmantnim, ponekad i vrlo duhovitim objavama na društvenim mrežama.

Više je puta izjavila da je roditelji nisu tjerali u glumačke vode, nego su je poticali da sama pronađe svoj put. Ipak, ne skriva da joj je očev uspjeh otvorio neka vrata, ali isto tako naglašava da se za kvalitetne uloge mora sama izboriti.

