Otkriven uzrok smrti influencera kojeg je pratilo više od 800 tisuća ljudi!

Strani mediji objavili su da je influencer Michael Duarte preminuo nakon sukoba s policijom.

Kalifornijski influencer Michael Duarte, poznat po profilu @foodwithbearhands, preminuo je 8. studenoga u dobi od 36 godina, samo nekoliko dana nakon što je proslavio godišnjicu braka.

Iako isprva nisu bili poznati detalji, tabloid TMZ otkrio je da je Duarte smrtno stradao nakon što ga je policija upucala tijekom intervencije na dojavu o muškarcu s nožem koji se ponaša nepredvidivo.

Prema izvorima iz policije, Duarte je prišao policajcima prijeteći, a iako mu je zamjenik šerifa više puta naredio da legne na tlo, on je to odbio učiniti. U priopćenju Ureda šerifa okruga Medina stoji da su se posljednji trenuci incidenta dramatično razvili kada je Duarte navodno potrčao prema policajcu prijeteći da će ga ubiti. Zamjenik šerifa tada je ispalio dva metka i pogodio influencera. Duarte je odmah dobio liječničku pomoć na mjestu događaja, no kasnije je u bolnici proglašen mrtvim, potvrdile su vlasti.

Vijest o Duarteovoj smrti potvrdila je njegova agencija Alooma Media Group, koja je na društvenim mrežama objavila potresni oproštaj. Istodobno, pokrenuta je i kampanja GoFundMe kako bi se pokrili troškovi pogreba i prijevoza tijela natrag u Kaliforniju te osigurala pomoć njegovoj supruzi Jessici i njihovoj kćeri Oakley. Trenutačno je prikupljena 61 tisuća dolara.

Michael Duarte - 1 Foto: Instagram Screenshot

Michael Duarte - 2 Foto: Instagram Screenshot

Michael Duarte - 3 Foto: Instagram Screenshot

Michael Duarte imao je više od 839.000 pratitelja na Instagramu, na kojem je objavljivao kreativna i humoristična kulinarska videa. Snimanje je započeo tijekom pandemije, isprva iz hobija, dok je radio na obnovi restorana u kojem je bio zaposlen.

