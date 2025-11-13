Zna se zašto su obrisane fotografije Harryja i Meghan s proslave Kris Jenner?

Strani mediji otkrili su kako je mogući razlog brisanja fotografija princa Harryja i Meghan Markle iz rođendanske objave Kris Jenner tehnikalija koja nije bila ispoštovana.

Princ Harry i Meghan Markle bili su među mnogim slavnim uzvanicima velike zabave povodom 70. rođendana Kris Jenner, što je njihove pobornike neugodno iznenadilo. Par je završio i na nekoliko fotografija objavljenima na profilima Kim Kardashian i njezine majke, koje su potom uklonjene nakon nekoliko sati.

Misterij nestanka fotografija slavnog para naizgled je riješio PEOPLE Magazine, dodao je kako – nisu bile ispoštovane njihove želje.

Galerija 26 26 26 26 26

Princ Harry i Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Profimedia

Kako prenosi Daily Mail, Meghan i Harry nisu dali pristanak da se njihove fotografije, snimljene tijekom zabave, dijele javno. Par je navodno na obrascu za pristanak na fotografiranje označio opciju "ne", no one su svejedno bile dignute, nakon čega su morale biti uklonjene s profila Kris i Kim na društvenim mrežama.

#MeghanMarkle and the Kardashians. Mission accomplished. However-Kim’s body language is EVERYTHING, Harry looks a fool, Markle is doing her weird butt tucked in wide legged stance thing with a glass of booze in hand (DUH) and manhandling a Jenner. What a success. #HarryandMeghan… pic.twitter.com/ihiAhWQo1B — Princess CarParkle 👑 (@unreMARKLEble) November 11, 2025

Pogledaji ovo Celebrity Leonarda Boban u izlasku pokazala divne kćeri, koje su već odrasle mlade žene

Iako su bivši članovi kraljevske obitelji snimljeni u vedrom raspoloženju ispred glamurozne lokacije, fanovi su se ubrzo pitali zašto su fotografije iz unutrašnjosti zabave izbrisane.

U uklonjenim kadrovima Meghan i Kim pozirale su zajedno, nasmiješene, dok se u pozadini vidi Harry, koji razgovara s nekim gostom. Na drugoj slici, snimljenoj iza Kris Jenner, Meghan joj stavlja ruku na rame dok Harry pravi smiješno lice prema njoj.

Kome dajete za pravo? Harryju i Meghan, rekli su još ranije da ne žele slike na internetu

Kris Jenner, pa to je njezina rođendanska zabava Harryju i Meghan, rekli su još ranije da ne žele slike na internetu

Kris Jenner, pa to je njezina rođendanska zabava Ukupno glasova:

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia

Na još jednoj fotografiji, koja je također nestala, Meghan se vidi u trenutku kada se sprema zagrliti šefa Netflixa, Reeda Hastingsa.

Ipak, internet i Reddit bili su brži.

"Zašto bi obrisali njihovu fotografiju? Vidjeli smo ih na zabavi", "Internet pamti", "Pomalo neugodno – prihvatiti poziv, ali ne željeti da se tvoje slike povezuju s prisustvom (posebno kad paparazzi već imaju snimke ulaska i izlaska)", "Smiješno je što pripadate svjetskoj eliti, a ili se sramite svojih gostiju, ili se oni srame vas kao domaćina. U svakom slučaju — to govori mnogo više nego što mislite", "Ovo je pomalo jadno. Svi znamo da su bili tamo, teško da ih je itko prisilio da dođu", "Koliko moraš biti naivan da pomisliš kako možeš biti u blizini Kardashian, a da ne završiš na kameri? Nema apsolutno šanse da bi Kim sama obrisala fotografiju osim ako nije bila prisiljena. Time bi potpuno izgubila smisao njihova pojavljivanja na zabavi", "Ako su se zbilja sramili, nisu trebali ići", "Sada će se suočiti sa Streisand efektom", "Prekasno, vidjeli smo ih tamo, licemjerne kakvi jesu. Ako nisu htjeli da ih itko vidi, onda nisu trebali ni doći", stoji među mnogim komentarima.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Ekskluzivni događaj povodom 70. rođendana Kris Jenner održan je u vili Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez u Beverly Hillsu, vrijednoj 165 milijuna dolara. Harry je, prema fotografijama, imao ozbiljan izraz lica dok je ulazio na zabavu, a Meghan je, držeći ga za ruku, blistala nasmiješena od uha do uha. Osim odbjeglog para, među uzvanicima su se našli i Beyoncé, Adele, Paris Hilton, Oprah Winfrey, Snoop Dogg i Gayle King, svi u raskošnim izdanjima prikladnima za holivudski glamur.

Zbog njezina rođendana intervenirala je i policija, o čemu više pročitajte OVDJE.

Koje su sve uloge Meghan Markle, pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Naša misica raspričala se na španjolskom i osvojila internet: ''Najjača hrvatska predstavnica!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako trebate motivaciju za trening, samo pogledajte najnovije fotke Dilette Leotte!

Pogledaji ovo Celebrity "E, ovo je već duo!": Susret našeg Slavonca s regionalnom zvijezdom raspametio internet!

Pogledaji ovo Celebrity Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač: Ima 130 kvadrata, a otvoreno je progovorila i o financijama!