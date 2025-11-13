"E, ovo je već duo!": Susret našeg Slavonca s regionalnom zvijezdom raspametio internet!

Jakov Jozinović prisustvovao je koncertu Senidah u zagrebačkom Mintu, s kojom se družio u backstageu.

Regionalna glazbena zvijezda Senidah u srijedu je održala koncert u prepunom zagrebačkom klubu Mint i ponovno podsjetila zašto je kraljica balkanskog trapa.

Uoči koncerta dobila je priliku susresti se s mladim pjevačem i influencerom Jakovom Jozinovićem, a zajednička fotografija odmah je podigla prašinu na Instagramu.

Na Instastoryju koji je Jakov objavio vidi se dvoje izvođača u opuštenom i vedrom raspoloženju — Senidah u prepoznatljivom, ekstravagantnom izdanju s metalik zmijskim uzorkom i upečatljivim nakitom, a Jakov pozira s velikim osmijehom i pokazuje svoj zarazni entuzijazam.

"E ovo je već duo", napisao je Jakov te potpirio glasine o još jednoj mogućoj suradnji.

Iduća stanica Senidah je Split, gdje će u subotu održati koncert u dvorani Gripe, dok će Jakov idućih dana boraviti u Mariboru, gdje je rasprodao dva koncerta.

Hoće li se iza ove fotografije zaista roditi nova suradnja ili će ostati samo na prijateljskom susretu, reći će samo budućnost.

