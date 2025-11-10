Sve uloge Meghan Markle: Znamo je kao zgodnu odvjetnicu, a evo gdje je još glumila

Prije nego što je postala vojvotkinja i osvojila srce princa Harryja, Meghan Markle imala je dug i trnovit put u Hollywood, ispunjen kratkim ulogama, zaboravljenim filmovima i upornom borbom za mjesto pod svjetlima reflektora.

Meghan Markle vraća se glumačkoj karijeri osam godina nakon što je napustila industriju.

Vojvotkinja od Sussexa navodno je zatrpana ponudama za povratak pod svjetla reflektora i glumit će samu sebe u filmu ''Close Personal Friends'', koji će se snimati u Pasadeni u Los Angelesu.

No, prije nego što se udala za princa Harryja i pridružila kraljevskoj obitelji, Meghanina glumačka karijera izgledala je sasvim drukčije uglavnom se sastojala od manjih uloga i cameo nastupa u uglavnom zaboravljenim i loše ocijenjenim filmovima te nije bila ni približno toliko tražena.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Prije nego što se proslavila kao Rachel Zane u seriji ''Suits'', Meghan je ostvarila manje holivudske uloge u filmovima gdje je najčešće bila tipizirana kao slatka ili zgodna djevojka, s tek nekoliko sekundi na ekranu.

Kao rezultat toga, sadašnja vojvotkinja bila je prisiljena prihvaćati seriju provokativnih uloga. Kad je napokon počela dobivati glavne uloge pred kraj svoje glumačke karijere, Meghan se uglavnom pojavljivala u Hallmark filmovima, koji su u najboljem slučaju dobivali mješovite kritike.

Meghan Markle u seriji ''Suits'' - 1 Foto: Profimedia

Majka dvoje djece ranije je priznala kako je imala mnogo audicija, ali ju redatelji često nisu prihvaćali što je jako pokopalo njezino samopouzdanje.

U nastavku slijedi pregled svih Meghaninih filmskih uloga prije nego što je upoznala princa Harryja, a za većinu vjerojatno nikada niste ni čuli.

A Lot Like Love (2005.)

Meghan, tada 24-godišnja i još uvijek nepoznata glumica, debitirala je na velikom platnu uz hollywoodsku zvijezdu Ashtona Kutchera u filmu iz 2005. godine ''A Lot Like Love'', gdje je u odjavnoj špici bila navedena kao Hot Girl (Zgodna djevojka).

Vojvotkinjina prva filmska uloga bila je potpuni promašaj na kino-blagajnama, a Meghan se u filmu pojavila samo 31 sekundu, noseći svijetloružičasti top, dok je pokušavala koketirati s Kutcherovim likom, internetskim poduzetnikom Oliverom Martinom, tijekom leta avionom.

Iako se predstavila kao Natalie, u odjavnoj špici bila je navedena samo kao Hot Girl.

Deceit (2006.)

U svojoj drugoj filmskoj ulozi Meghan je ponovno dobila tek malu ulogu, glumeći susjedu Gwen, pojavljujući se samo u jednoj sceni.

Za kuhinjskim stolom, njezin lik davao je neželjene savjete prijateljici upletenoj u misterij ubojstva. Jedna od njezinih rečenica bila je: ''Ti si istraživačka novinarka; radi ono što najbolje znaš – istraži je.''

Psihološki triler, objavljen 2006. godine, pratio je mladog muškarca koji se vraća kući nakon očeve smrti i zaljubljuje se u ženu svog najboljeg prijatelja. Film je istraživao teme privlačnosti, nasilja i prijevare. Meghan je u jednoj sceni glumila prijateljicu glavnog lika.

Remember Me (2010.)

U filmu ''Remember Me'' s Robertom Pattinsonom i Emilie de Ravin, Meghan je imala malu ulogu konobarice po imenu Megan. Kratko je razgovarala s Pattinsonovim likom i izgovorila samo tri riječi: ''Do not speak'' (''Nemoj govoriti'').

O Pattinsonu je rekla: ''Zaista je divan tip i sjajan primjer mladog glumca kojem je slava promijenila život, ali koji je i dalje skroman, drag i prizeman. To je zaista šarmantno.''

Film, koji se završava tragično — Pattinsonov lik pogiba u napadu 11. rujna 2001. — bio je komercijalno uspješan, ali ga kritičari nisu voljeli.

Zanimljivo, jedan od producenata bio je Meghanin tadašnji suprug Trevor Engelson, s kojim se vjenčala 2011. na Jamajci. Par se razveo 2014. godine.

Get Him To The Greek (2010.)

Navodno je Meghan imala i 40-sekundnu ulogu u filmu ''Get Him to the Greek'' (2010.), gdje je nosila metalik haljinu bez naramenica i ljubila lik Russella Branda. No, scena nije završila u konačnoj verziji filma, a Meghan nije bila navedena u špici.

Russell Brand je kasnije izjavio: ''Meghan je bila u filmu koji sam radio, Get Him To The Greek. Mislim da sam je poljubio – po scenariju! Nisam to tada ni znao; tek kasnije sam vidio isječak. Trebali bi to spomenuti na vjenčanju!''

Horrible Bosses (2011.)

U ''Horrible Bosses'' Meghan je glumila dostavljačicu Jamie i dijelila scenu s Jasonom Sudeikisom. Kratka scena od 30 sekundi uključivala je njegov flert: ''Previše si slatka da bi bila FedEx cura. Moraš biti glumica ili model ili nešto.'' Film je bio veliki hit, ali Meghanina uloga tada nije izazvala nikakvu pažnju.

The Boys and Girls Guide to Getting Down (2011)

U TV filmu ''The Boys and Girls Guide to Getting Down'' Meghan je glumila Danu, koja savjetuje partijanere iz Los Angelesa o seksu, drogama i lošem ponašanju. Lik je bio duhovit i provokativan — u filmu se Meghanina Dana drogirala, nosila usku crnu haljinu i razmišljala o operaciji grudi. Film nikada nije postao hit, ali se danas spominje kao njezin rani, eksperimentalni projekt.

The Candidate (2011.)

U kratkom SF filmu ''The Candidate'', koji je producirao njezin suprug Trevor Engelson, Meghan je glumila tajnicu Kat. Pojavila se u dvije scene, a film je trajao samo 19 minuta, ali je bio hvaljen u festivalskom krugu.

Suits (2011.-2018.)

Te 2011. godine Meghan je imala puno uloga, a napokon je doživjela i onu koja ju je proslavila. Sljedećih sedam godina glumila je Rachel Zane, odvjetnicu je i bivši suradnicu i paralegalnu asistenticu u Specter Littu, kćer Roberta Zanea i suprugu Mikea Rossa.

Patrick. J. Adams i Meghan Markle u seriji ''Suits'' - 14 Foto: Profimedia

Patrick. J. Adams i Meghan Markle u seriji ''Suits'' - 11 Foto: Profimedia

Meghan Markle u seriji ''Suits'' - 2 Foto: Profimedia

Dysfunctional Friends (2012.)

U niskobudžetnom filmu ''Dysfunctional Friends'', Meghan je glumila glamuroznu fotografkinju Terry, koja se posvađa s muškim modelom tijekom snimanja. Scena u kojoj viče: ''Tuck it in!'' (''Uvuci to!'') postala je poznata među fanovima. Film je komercijalno propao, ali je pokazao Meghaninu duhovitost i samouvjerenost pred kamerom.

Random Encounters (2013.)

U romantičnoj komediji ''Random Encounters'' Meghan je igrala Mindy, partijanericu i prijateljicu glavne junakinje Laure. Film je snimljen 2010., ali ponovno izdan 2018. – neposredno prije Meghanina vjenčanja s princem Harryjem. Lik Mindy pojavljivao se u nizu izazovnih scena i odjevnih kombinacija, a Meghan je dobila pohvale od redatelja i kolegica zbog profesionalnosti.

When Sparks Fly (2014.)

U Hallmarkovom filmu ''When Sparks Fly'' Meghan je napokon dobila glavnu ulogu. Glumila je Amy Peterson, novinarku koja se vraća u rodni grad i ponovno susreće srednjoškolsku ljubav. Film je bio tipična Hallmark romantična priča, lagana i predvidiva, ali je Meghan izjavila da joj je to bila najzabavnija uloga u karijeri.

Meghan Markle u filmu ''When Sparks Fly'' - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle u filmu ''When Sparks Fly'' - 2 Foto: Profimedia

Anti-Social (2015.)

U britanskom filmu ''Anti-Social'' Meghan je glumila američku manekenku Kirsten, djevojku talentiranog uličnog umjetnika. Film je bio inspiriran londonskim kriminalnim bandama i dobio loše recenzije, iako su producenti nakon Meghanina ulaska u kraljevsku obitelj pokušali promovirati film kao skriveni dragulj.

Meghan Markle u filmu ''Anti-Social'' - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle u filmu ''Anti-Social'' - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle u filmu ''Anti-Social'' - 3 Foto: Profimedia

Dater's Handbook (2016.)

U svojoj posljednjoj filmskoj ulozi, ''Dater’s Handbook'', Meghan je ponovno glumila glavnu junakinju — Cassandru Barber, ženu koja pokušava promijeniti svoj ljubavni život uz pomoć priručnika za spojeve. Film je bio klasična Hallmark romantična komedija — predvidljiva, jednostavna i slatka.

Meghan Markle u filmu ''Dater's Handbook'' - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle u filmu ''Dater's Handbook'' - 1 Foto: Profimedia

Ironično, samo šest mjeseci nakon premijere filma, Meghan je upoznala svog stvarnog princa, Harryja.

Tijekom promocije filma izjavila je: ''Na kraju dana, kad pronađete osobu koja je prava za vas, s njom ne igrate igre. Slijedite svoje srce — to je uvijek najbolji put.''

