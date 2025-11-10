Preminuo je otac Marije Šerifović, emotivnom objavom pokazala koliko joj je značio

Marija Šerifović na Instagramu je potvrdila kako je preminuo njezin otac Rajko nakon kratke i teške bolesti.

Rajko Šerifović, otac glazbene zvijezde i eurovizijske pobjednice Marije Šerifović, preminuo je nakon kratke i teške bolesti.

Vijest o odlasku Marijinog oca prvi su objavili srpski mediji, a istu je potvrdila sama pjevačica emotivnom objavom na Instagramu.

"Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion", napisala je Marija uz Rajkovu fotografiju, ispod koje su joj kolege s glazbene scene uputili izraze sućuti.

Rajko Šerifović, koji je i sam bio glazbenik svirajući bubnjeve, posljednji puta je viđen u javnosti u ožujku tijekom jednog od Marijinih osam rasprodanih koncerata u Sava Centru. On se 1982. oženio za Vericu Šerifović, Marijinom majkom, no nakon razvoda su dugo bili u lošim odnosima. Ipak, pjevačica i vlasnica jedine srpske eurovizijske pobjede je nedavno otkrila kako su se pomirili.

"Nedavno smo se vidjeli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma štogod da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako…", a onda me je pogledao onako značajno: "Barem znam da sve što ima veze s tobom da sam uradio ispravno", u smislu i kontekstu da je iza sebe ostavio osobu kojom može da se ponosi kao kćeri. Bio je iskren i to jest istina", ispričala je Marija u jednoj emisiji prije nekoliko mjeseci, dodavši kako mu je oprostila i pomirila se s njim.

Od Rajka se oprostio i sin, Marijin polubrat Danijel Pavlović, podijelivši crno-bijelu verziju iste fotografije: "Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše Marijinog i moj oca Rajka. Hvala svima."

