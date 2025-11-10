Filmska legenda viđena sa sinom kojeg se odrekao prije 20 godina, razlog je tužan

Nakon dugo godina obiteljskih nesuglasica i boli, glumac Pierce Brosnan ponovno je pronašao mir sa sinom Christopherom, s kojim je obnovio odnos dva desetljeća nakon što su prekinuli kontakt zbog njegove ovisnosti o drogama.

Pierce Brosnan pomirio se sa svojim otuđenim sinom Christopherom, 20 godina nakon što je glumac otkrio da ga je se odrekao zbog njegove ovisnosti o drogama.

Filmska legenda viđena je prvi put nakon mnogo godina sa svojim 52-godišnjim sinom u londonskom Notting Hillu ranije ovog tjedna. Pridružio im se i Pierceov sin, maneken Dylan (28), na obiteljskoj večeri u poznatom restoranu Dorian.

Pierce Brosnan i Christopher Brosnan - 1 Foto: Profimedia

Pierce je izgledao presretno u društvu Christophera i Dylana, te je fotografiran nasmijan dok je izlazio iz restorana u crnoj jakni.

Bio je to važan korak za glumca, koji je nekoć donio bolnu odluku da prekine svaki kontakt sa sinom zbog njegove ovisnosti o drogama.

Pierce Brosnan i Christopher Brosnan - 2 Foto: Profimedia

O njihovom susretu izvor je rekao za The Mirror: ''Obojica su djelovali sretno i opušteno dok su sjedili s Brosnanovim drugim sinom Dylanom. Problemi između Piercea i Christophera dobro su poznati. Ali čini se da su ih uspjeli ostaviti iza sebe. Bilo ih je lijepo vidjeti zajedno'', prenosi Daily Mail.

Pogledaji ovo Naslovnica Kao s naslovnice! Haljina s bombastičnim dekolteom raspametila fanove naše influencerice

Chris je nekoć imao problema s ovisnošću o kokainu i heroinu, te je jednom završio u komi nakon predoziranja.

Christopher i Pierce Brosnan - 3 Foto: Profimedia

Christopher i Pierce Brosnan - 1 Foto: Profimedia

Još 2005. godine Pierce je rekao da ga je Christopherova borba s ovisnošću natjerala da ga otpiše.

U razgovoru za časopis Playboy tada je izjavio: ''Christopher je i dalje izgubljen. Šokantno izgubljen. Znam gdje je, ali ima težak život.

Mogu samo imati snažnu vjeru i vjerovati da će se oporaviti. Testirao je sve u ovoj obitelji, ali nikoga više nego samoga sebe. Zna kako izaći iz toga, ali ne želi.''

Galerija 23 23 23 23 23

Pokazujući da se radi o strogoj ljubavi, Pierce je dodao: ''Bolno je jer se moraš isključiti. Nikada ih ne odsječeš potpuno, ali ja sam Christophera morao odrezati. Morao sam mu reći: ''Idi. Ili počni živjeti, ili umri.''

Christopher Brosnan - 9 Foto: Profimedia

Christopher Brosnan - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Bivši dinamovac nakon turbulentne veze sa sinjskom manekenkom ponovno ljubi?

Christopher je biološki sin Pierceove prve supruge, Cassandre Harris i njenog bivšeg supruga Dermota Harrisa. Kada je Dermot preminuo 1986. godine, Pierce je posvojio Christophera i njegovu sestru Charlotte.

Dok je bio tinejdžer, Christopher je često s Brosnanom hodao po luksuznim događanjima, ali sve se okrenulo kad je Christopher upao u loš svijet droge.

Pierce Brosnan - 1 Foto: Profimedia

PIerce Brosnan - 1 Foto: Profimedia

Ipak, glumac je svog sina uključio u poruku za Dan očeva 2022. godine.

''Zauvijek vas volim, sinovi moji, Paris, Dylan, Sean i Christopher'', napisao je glumac uz fotografiju na kojoj je sa sinovima, no Christopher nije pozirao s njima.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Puštene ulaznice za dodatne Thompsonove koncerte, redovi manji nego prvi put

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Najljepša sportska novinarka u bombastičnoj haljini našla se u nezgodnoj situaciji!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Thompsonova supruga pobrala samo komplimente zbog zadnje fotografije koju je objavila