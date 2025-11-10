Bivši dinamovac nakon turbulentne veze sa sinjskom manekenkom ponovno ljubi?

Nogometaš je na društvenim mrežama objavio fotografiju s misterioznom brinetom.
Bivši igrač Dinama, koji je prije bio u vezi s Anđelom Šimac, podijelio je na svom Instagram fotografiju koja je potaknula glasine o tome da je ponovno zaljubljen.
Na fotografiji pozira ispred ogledala u društvu atraktivne brinete, a oboje su elegantno odjeveni – on u crno-bijeloj kombinaciji sa sakoom, a ona u kratkoj crnoj haljini i visokim čizmama.
Par pozira zagrljeno, a Lirim je pritom otkrio i da se misteriozna djevojka zove Sara – označio je njezin Instagram profil i uz to dodao emotikon crvenog srca.
Iako Kastrati zasad nije službeno komentirao odnos, obožavatelji su odmah počeli nagađati je li riječ o novoj djevojci.
Inače, u travnju je objavljeno da su Lirim i sinjska manekenka prekinuli. Burne reakcije izazvala je snimka iz hotela Anđele i Marija Balotellija. Više o tome pisali smo OVDJE.
Par zajedno ima kćer, koja je na svijet došla 2022. godine.
Njihova veza bila je turbulentna od samog početka, nekoliko puta su prekidali i mirili se. Za njezinu vezu s Lirirmom doznalo se dok je on još bio igrač Dinama, a odao ih je video s proslave njegova rođendana koji je osvanuo na društvenim mrežama.
