Puštene ulaznice za dodatne Thompsonove koncerte, redovi manji nego prvi put

Brojni fanovi nahrlili su na internetsku stranicu Entrija kako bi kupili ulaznice za dodatne koncerte Marka Perkovića Thompsona po Hrvatskoj.

Danas u 12 sati u sustavu Entrija počela je prodaja ulaznica za dodatne koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zadru, Varaždinu i Osijeku.

Na stranici su se brzo stvorili virtualni redovi od čak 8 tisuća ljudi, no interes je manji nego prvog puta kad je u redovima čekalo i do 20 tisuća ljudi.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Pola sata nakon 12 sati virtualna čekaonica već se spustila na broj ispod tisuću.

Red za koncert Thompsona online Foto: Screenshot

Prije 13 sati ulaznice za koncert u Osijeku 22. studenog već su se rasprodale.

Na popisu nema jednog grada, a to je Zagreb. Thompsonov tim zbog velikog interesa zatražio je dodatan datum, a više saznajte OVDJE.

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

