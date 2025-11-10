Puštene ulaznice za dodatne Thompsonove koncerte, redovi manji nego prvi put

Brojni fanovi nahrlili su na internetsku stranicu Entrija kako bi kupili ulaznice za dodatne koncerte Marka Perkovića Thompsona po Hrvatskoj.
Danas u 12 sati u sustavu Entrija počela je prodaja ulaznica za dodatne koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zadru, Varaždinu i Osijeku.3 vijesti o kojima se priča pogledajte ludu atmosferu! Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..." samozatajni riječani Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija iznenadila prolaznike Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?
Na stranici su se brzo stvorili virtualni redovi od čak 8 tisuća ljudi, no interes je manji nego prvog puta kad je u redovima čekalo i do 20 tisuća ljudi.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Pola sata nakon 12 sati virtualna čekaonica već se spustila na broj ispod tisuću.
Red za koncert Thompsona online Foto: Screenshot
Prije 13 sati ulaznice za koncert u Osijeku 22. studenog već su se rasprodale.
Na popisu nema jednog grada, a to je Zagreb. Thompsonov tim zbog velikog interesa zatražio je dodatan datum, a više saznajte OVDJE.
Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Najljepša sportska novinarka u bombastičnoj haljini našla se u nezgodnoj situaciji!
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Neočekivano iznenađenje iz Hrvatske raznježilo našu misicu usred velikog natjecanja!