Najljepša sportska novinarka u bombastičnoj haljini našla se u nezgodnoj situaciji!

Diletta Leotta zablistala je u crnoj haljini s izazovnim dekolteom, a pratitelje je nasmijala nezgodna situacija u liftu.

Talijanska voditeljica i sportska novinarka Diletta Leotta ponovno je privukla pozornost svojim modnim odabirom i zaraznim osmijehom.

Na novim fotografijama koje su osvanule na društvenim mrežama Diletta pozira u elegantnoj crnoj haljini, koja savršeno ističe njezinu figuru i ima dubok, bombastičan dekolte, koji je izazvao lavinu komentara među obožavateljima.

Voditeljica je pozirala u liftu držeći u ruci papire i mikrofon, no snimanje se pretvorilo u smiješnu situaciju kada su se vrata lifta neočekivano zatvorila i pritisnula je, što je nju, ali i njezine pratitelje, iznimno nasmijalo.

Diletta Leotta - 3 Foto: Instagram

"Volio bih biti to dizalo", "Čak te i lift htio", poručili su joj šaljivo mnogobrojni vjerni pratitelji.

Diletta Leotta - 6 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Diletta Leotta Foto: Instagram

Diletta Leotta - 3 Foto: Profimedia

Nedavno je na posao došla u izazovnoj minici, fotografije pogledajte OVDJE.

