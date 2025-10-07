Fatalna novinarka na posao došla u vrućoj minici, svaka oblina došla je do izražaja

Diletta Leotta istaknula je ženstvene obline u mini dekoltiranoj haljini tijekom snimanja emisije.
Talijanska sportska novinarka i televizijska voditeljica Diletta Leotta ponovno je privukla poglede, ovoga puta zahvaljujući izdanju u kojem se pojavila na snimanju emisije za sportsku platformu DAZN.3 vijesti o kojima se priča pogledajte fotke! Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce sve su objasnili! Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..." ''Sve dobije smisao...'' Rodila je Hercegovka koju obožava regija! Preslatkom objavom otkrila ime bebe
Galerija 25 25 25 25 25
Plavokosa ljepotica zasjala je u uskoj minici s dubokim dekolteom koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru. Haljina živopisnog uzorka dodatno je naglasila njezine ženstvene obline, dok je ležerno raspuštena kosa upotpunila dojam zavodljive elegancije.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o najpoznatijem putničkom vlaku na svijetu po kojem je napisan i jedan od bestseler krimića
Na jednoj od fotografija Diletta sjedi bosa u garderobi i smije se, pokazujući koliko se ugodno osjeća pred kamerama i izvan njih. Na drugima pozira uz kamere u studiju i hodnicima produkcije, s fasciklom u ruci i profesionalnim stavom, ali uz dozu seksepila kakav joj je postao zaštitni znak.
Diletta Leotta - 1 Foto: Diletta Leotta/Instagram
Diletta Leotta - 5 Foto: Diletta Leotta/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Zoran Mamić snimljen na utakmici s 11 godina mlađom partnericom i njihovom kćeri
I nedavno je svojim izdanjem izazvala raspravu na Instagramu. O čemu se radi saznajte OVDJE.
Diletta Leotta - 2 Foto: Diletta Leotta/Instagram
A kako izgleda bez trunke fotošopa pogledajte OVDJE.
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Zlatan Ibrahimović pekao roštilj bez majice: ''Prosječni balkanski tata u nedjelju popodne...''
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prisni zagrljaji i nježni pogledi Lopez i Afflecka godinu dana nakon razvoda: ''Gospode, opet će sve početi!''
Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak najavio odlazak iz Hrvatske: ''Na sreću mnogih, a na žalost rijetkih…''