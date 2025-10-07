Fatalna novinarka na posao došla u vrućoj minici, svaka oblina došla je do izražaja

Diletta Leotta istaknula je ženstvene obline u mini dekoltiranoj haljini tijekom snimanja emisije.

Talijanska sportska novinarka i televizijska voditeljica Diletta Leotta ponovno je privukla poglede, ovoga puta zahvaljujući izdanju u kojem se pojavila na snimanju emisije za sportsku platformu DAZN.

Galerija 25 25 25 25 25

Plavokosa ljepotica zasjala je u uskoj minici s dubokim dekolteom koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru. Haljina živopisnog uzorka dodatno je naglasila njezine ženstvene obline, dok je ležerno raspuštena kosa upotpunila dojam zavodljive elegancije.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o najpoznatijem putničkom vlaku na svijetu po kojem je napisan i jedan od bestseler krimića

Na jednoj od fotografija Diletta sjedi bosa u garderobi i smije se, pokazujući koliko se ugodno osjeća pred kamerama i izvan njih. Na drugima pozira uz kamere u studiju i hodnicima produkcije, s fasciklom u ruci i profesionalnim stavom, ali uz dozu seksepila kakav joj je postao zaštitni znak.

Diletta Leotta - 1 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Diletta Leotta - 5 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zoran Mamić snimljen na utakmici s 11 godina mlađom partnericom i njihovom kćeri

Mislite li da je njezina haljina prekratka za posao? Definitivno!

Nek nosi što želi. Definitivno!

Nek nosi što želi. Ukupno glasova:

I nedavno je svojim izdanjem izazvala raspravu na Instagramu. O čemu se radi saznajte OVDJE.

Diletta Leotta - 2 Foto: Diletta Leotta/Instagram

A kako izgleda bez trunke fotošopa pogledajte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Zlatan Ibrahimović pekao roštilj bez majice: ''Prosječni balkanski tata u nedjelju popodne...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prisni zagrljaji i nježni pogledi Lopez i Afflecka godinu dana nakon razvoda: ''Gospode, opet će sve početi!''

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak najavio odlazak iz Hrvatske: ''Na sreću mnogih, a na žalost rijetkih…''