Zlatan Ibrahimović pekao roštilj bez majice: ''Prosječni balkanski tata u nedjelju popodne...''

Zlatan Ibrahimović pokazao je isklesano tijelo dok peče roštilj, komentari su urnebesni.
Legendarni nogometaš objavio je video na kojem roštilja za vikend, a sve to radio je bez majice pa raspametio svoje pratitelje.
Njegovi isklesani trbušnjaci i prepoznatljive tetovaže bili su u prvom planu, a brojne je oduševilo i što je sviralo u pozadini, veliki hit Lepe Brene ''Luda za tobom''.
''Medium rare'', napisao je u opisu.
''Prosječni balkanski tata u nedjelju popodne'', ''Ćevapi bi bili bolji izbor...'', ''Chef Zlatan'', ''Nabaci malo tikve za vegetarijance'', ''I trenerka je tu!'', ''Jedan well done za mene...'', samo su neki od urnebesnih komentara ispod videa.
Zlatan svoje balkanske korijene nikad nije skrivao, a kako je od dječaka iz migrantske obitelji postao nogometna legenda čitajte OVDJE.
