Zlatan Ibrahimović pekao roštilj bez majice: ''Prosječni balkanski tata u nedjelju popodne...''

Zlatan Ibrahimović pokazao je isklesano tijelo dok peče roštilj, komentari su urnebesni.

Zlatan Ibrahimović još jednom je dokazao da i nakon završetka nogometne karijere ostaje u vrhunskoj formi.

Legendarni nogometaš objavio je video na kojem roštilja za vikend, a sve to radio je bez majice pa raspametio svoje pratitelje.

Njegovi isklesani trbušnjaci i prepoznatljive tetovaže bili su u prvom planu, a brojne je oduševilo i što je sviralo u pozadini, veliki hit Lepe Brene ''Luda za tobom''.

''Medium rare'', napisao je u opisu.

''Prosječni balkanski tata u nedjelju popodne'', ''Ćevapi bi bili bolji izbor...'', ''Chef Zlatan'', ''Nabaci malo tikve za vegetarijance'', ''I trenerka je tu!'', ''Jedan well done za mene...'', samo su neki od urnebesnih komentara ispod videa.

Zlatan Ibrahimović - 2 Foto: Profimedia

Biste li vi dam vam Zlatan pripremi roštilj? Naravno! Kad on skine majicu, i tofu bi mi postao odrezak

Ne, bilo bi mi neugodno jesti dok gledam u te trbušnjake

Tko je vidio roštilj? Naravno! Kad on skine majicu, i tofu bi mi postao odrezak

Ne, bilo bi mi neugodno jesti dok gledam u te trbušnjake

Tko je vidio roštilj? Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak najavio odlazak iz Hrvatske: ''Na sreću mnogih, a na žalost rijetkih…''

Zlatan svoje balkanske korijene nikad nije skrivao, a kako je od dječaka iz migrantske obitelji postao nogometna legenda čitajte OVDJE.

Zlatan Ibrahimović - 6 Foto: Profimedia

Galerija 21 21 21 21 21

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Ronaldova Georgina prošetala luksuzni komad koji si mogu priuštiti samo rijetki

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Vjenčanica lijepe Osječanke s odvažnim detaljem zaista ostavlja bez daha

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o najpoznatijem putničkom vlaku na svijetu po kojem je napisan i jedan od bestseler krimića

Pogledaji ovo Celebrity Zoran Mamić snimljen na utakmici s 11 godina mlađom partnericom i njihovom kćeri