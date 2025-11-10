Naša prekrasna misica objasnila zašto se nije pojavila na važnom događaju

Laura Gnjatović i njezina cimerica Chandini Baljor morale su izostati s dva događanja zbog zdravstvenih razloga.
Zbog napornog rasporeda u Tajlandu, gdje se ove godine održava izbor za Miss Universe, hrvatska predstavnica Laura Gnjatović je morala usporiti.
Kako je otkrila na svojim Instagramu, 191 cm visoka Dalmatinka i njezina cimerica Miss Gvajane, Chandini Baljor, nisu se dobro osjećale, zbog čega su morale propustiti dva događaja.
"Tako mi je žao što smo propustili jučerašnje aktivnosti. Nažalost, moja cimerica i ja se nismo osjećale dobro, pa smo odlučile ostati u svojoj sobi i odmoriti se jedan dan, ali to je bilo samo da budemo sigurne da ćemo se pravilno oporaviti i da i svi ostali budu sigurni", otkrila je lijepa Laura na Instagramu, dodavši kako su propustile zabavu u Yona Beach Clubu i večeru u restoranu Andamanda te kako se sada već osjeća bolje.
One nisu jedine koje su pogodili zdravstveni problemi. Kako pišu filipinski mediji, Islanđanka Helena O'Connor odlučila se povući s natjecanja zbog zdravstvenih razloga. Još ranije se s natjecanja povukla njemačka predstavnica Diana Fast jer je u procesu gradnje kuće za svoju obitelj.
Osim Laure, za krunu se bori oko stotinjak kandidatkinja, a veliko finale će se održati 21. studenog.
Iako su događanja tek krenula, izbor je već obilježio jedan veliki skandal, o čemu više pročitajte OVDJE.
Zbog svoje visine, Laura se našla u jednoj nesvakidašnjoj situaciji. O čemu se radi, pogledajte OVDJE.
