Preminuo influencer koji je objavljivao recepte na društvenim mrežama, pratilo ga više od 800 tisuća ljudi!

Kuhar i influencer Michael Duarte, koji je na svojim društvenim mrežama objavljivao različite recepte, preminuo je iznenada 8. studenog.

Kalifornijski influencer Michael Duarte, poznat po profilu @foodwithbearhands, preminuo je 8. studenoga, svega nekoliko dana nakon što je proslavio godišnjicu braka.

Iako uzrok smrti još nije službeno naveden, prema prvim informacijama Duarte je iznenada preminuo tijekom putovanja u Teksasu u, kako se navodi, užasnom incidentu bez upozorenja.

Michael Duarte - 2 Foto: Instagram Screenshot

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova agencija Alooma Media Group, koja je na društvenim mrežama objavila potresnu poruku.

"S dubokom tugom dijelimo vijest o smrti našeg dragog klijenta i prijatelja Michaela Duartea. Bio je istinski i odan suradnik, pouzdan partner i, iznad svega, iznimna osoba. Njegova strast, profesionalnost i kreativnost ostavili su trajan trag ne samo na našem timu, već i na svima koji su imali privilegiju raditi s njim", stoji u priopćenju.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poslušajte pjesmu devetogodišnjeg Marina s kojom se Hrvatska vraća na važno natjecanje!

Pokrenuta je i GoFundMe kampanja kako bi se pokrili troškovi sprovoda i prijevoza tijela natrag u Kaliforniju, te osigurala pomoć njegovoj supruzi Jessici i njihovoj kćeri Oakley. Trenutno je prikupljena 61 tisuća dolara.

Michael Duarte - 3 Foto: Instagram Screenshot

Michael Duarte imao je više od 839.000 pratitelja na Instagramu, gdje je objavljivao kreativne i humoristične kulinarske videe. Snimanje je započeo tijekom pandemije, isprva iz hobija, dok je radio na obnovi restorana u kojem je bio zaposlen.

"Na slobodne dane ponovno sam počeo objavljivati videe s hranom – prvi sam snimio sa svojom kćeri. Tada sam shvatio koliko me usrećuje stvaranje sadržaja. S vremenom sam uvidio da to nije samo hobi – to može postati posao, nešto veće od mene samoga", napisao je u biografiji na društvenim mrežama gdje se njegovi pratitelji sada opraštaju.

Michael Duarte - 1 Foto: Instagram Screenshot

Michael Duarte ostat će zapamćen kao inovativni kuhar, topla osoba i inspiracija brojnim kreatorima sadržaja koji su u njegovoj ljubavi prema hrani pronašli radost i motivaciju.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Tko je njemačka ljepotica iz hit-serije koja osvaja crvene tepihe i internet?

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Zanimljivosti Znate li kako je nastao Severinin hit s kojim je otvorila koncerte u Areni?

Pogledaji ovo Celebrity Tako se to radi! Zvijezda Kumova javila se iz berbe maslina, jedan prizor sve je oduševio

Pogledaji ovo Celebrity Prorezi do besvijesti! Najpoznatija milijarderka riskirala svaki pokret u odvažnoj haljini