Poslušajte pjesmu devetogodišnjeg Marina s kojom se Hrvatska vraća na važno natjecanje!

Predstavnik Hrvatske na Dječjem Eurosongu 2025. Marino Vrgoč objavil je pjesmu "Snovi" koju će izvesti na pozornici u Tbilisiju.
Nakon 11 godina Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong koji će se ove godine održati u gruzijskom Tbilisiju 13. prosinca. Kao interno odabrani hrvatski predstavnik, u Gruziju će otputovati učenik četvrtog razreda iz Ploča Marino Vrgoč, pobjednik jednog dječjeg natjecanja.
Na pozornici Olimpijske palače Marino će izvesti pjesmu "Snovi" koju je napisao zajedno s Ines Prajo i Arjanom Kunštek, a producirao ju je Ivan Popeskić.
Objavljen je i spot koji potpisuju Luka Grubišin i Jelena Habljak, dok se u koreografiji pojavljuju plesači Mia & Tin.
Marino je šesti predstavnik Hrvatske na Dječjem Eurosongu, a u finalu će nastupati pod rednim broj tri. Hrvatska je najbolji plasman ostvarila 2003. godine, kada je Dino Jelusić pobijedio s pjesmom "Ti si moja prva ljubav".
