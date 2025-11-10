Poslušajte pjesmu devetogodišnjeg Marina s kojom se Hrvatska vraća na važno natjecanje!

Predstavnik Hrvatske na Dječjem Eurosongu 2025. Marino Vrgoč objavil je pjesmu "Snovi" koju će izvesti na pozornici u Tbilisiju.

Nakon 11 godina Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong koji će se ove godine održati u gruzijskom Tbilisiju 13. prosinca. Kao interno odabrani hrvatski predstavnik, u Gruziju će otputovati učenik četvrtog razreda iz Ploča Marino Vrgoč, pobjednik jednog dječjeg natjecanja.

Na pozornici Olimpijske palače Marino će izvesti pjesmu "Snovi" koju je napisao zajedno s Ines Prajo i Arjanom Kunštek, a producirao ju je Ivan Popeskić.

Objavljen je i spot koji potpisuju Luka Grubišin i Jelena Habljak, dok se u koreografiji pojavljuju plesači Mia & Tin.

Kako vam se sviđa pjesma? Ajme, preslatki su i on i pjesma!

Nije me se dojmila, ali mi je on presladak Ajme, preslatki su i on i pjesma!

Nije me se dojmila, ali mi je on presladak Ukupno glasova:

Marino Vrgoč - 1 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marino Vrgoč - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marino Vrgoč Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Filmska legenda viđena sa sinom kojeg se odrekao prije 20 godina, razlog je tužan

Marino je šesti predstavnik Hrvatske na Dječjem Eurosongu, a u finalu će nastupati pod rednim broj tri. Hrvatska je najbolji plasman ostvarila 2003. godine, kada je Dino Jelusić pobijedio s pjesmom "Ti si moja prva ljubav".





1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zna se koga će Jelena Rozga uvesti u Novu godinu, evo gdje će pjevati za najluđu noć!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Ponovno zajedno nakon 25 godina: Susret omiljenog dvojca iz božićnog klasika raznježio fanove!

Pogledaji ovo Clubzone Nevjerojatna navala čim je počela prodaja karata za Priju u Zagrebu: "Sigurna sam da će biti sjajno!"

Pogledaji ovo Celebrity Romantika na najjače! Maja Šuput i Šime otkrili gdje uživaju u suncu i zagrljajima