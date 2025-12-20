Iza miljenika fanova hit-serije stoji viralna pjesma koja je zaludjela milijune

Joe Keery član je iznimno uspješnoga glumačkog ansambla serije "Stranger Things", a njegov glas često ste mogli čuti i na TikToku.
Autori serije, braća Duffer, još prije gotovo deset godina, u prvoj sezoni, htjeli su ubiti Stevea Harringtona, no zbog popularnosti lika ostao je sve do trenutne pete sezone. Velikim dijelom tomu je pripomogla i karizma glumca Joea Keeryja, koji je zahvaljujući ulozi očinsko-majčinske figure borca protiv zlog Vecne postao jedno od najprepoznatljivijih lica mlađe holivudske generacije.
No njegov put do slave bio je sve samo ne trenutan. Rođen 24. travnja 1992., Keery je odrastao u obitelji s petero djece, a upravo ga je kućna atmosfera poticala na kreativnost i izražavanje. Kao dijete bio je povučen i sramežljiv, no kazalište i glazba pomogli su mu da pronađe samopouzdanje.
Već u srednjoj školi pokazivao je interes za glumu, a kasnije je upisao prestižni DePaul University u Chicagu, gdje je diplomirao glumu. Tijekom studija snimao je reklame i odrađivao manje uloge, često balansirajući audicije s glazbenim probama.
Joeov veliki proboj dogodio se 2016. godine kada je dobio ulogu Stevea Harringtona u "Stranger Things". Lik koji je u početku zamišljen kao tipični srednjoškolski negativac vrlo je brzo postao jedan od najvoljenijih likova serije. Zahvaljujući Keeryjevoj karizmi, humoru i emocionalnoj dubini, Steve je evoluirao u zaštitničkog, toplog i kompleksnog lika, a mnogi fanovi smatraju ga "srcem serije". Upravo mu je ta uloga donijela globalnu slavu, brojne nominacije i status miljenika publike.
Paralelno s glumom Joe Keery ozbiljno gradi i glazbenu karijeru pod umjetničkim imenom Djo. Njegov glazbeni stil oslanja se na indie rock, synth-pop i psihodelične elemente, a posebno je cijenjen zbog autentičnosti i osobnog pristupa.
Pjesma "End of Beginning" (često spominjana i kao "Back to Beginning" među fanovima) doživjela je golem uspjeh na društvenim mrežama, posebice na TikToku, gdje je postala viralni soundtrack brojnih videa. Pjesma se izdvojila introspektivnim tekstom i nostalgičnom atmosferom te dodatno učvrstila Joeov status ozbiljnog glazbenika, a ne samo "glumca koji pjeva".
O njegovu privatnom životu ne zna se puno toga, osim da je 2023., poslije šest godina, prekinuo s Maikom Monroe.
Bilo na ekranu, pozornici ili playlistama milijuna obožavatelja Joe Keery ostaje ime koje se s razlogom neprestano spominje – i čija priča još nije ni blizu kraja.
