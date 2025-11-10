Ponovno zajedno nakon 25 godina: Susret omiljenog dvojca iz božićnog klasika raznježio fanove!

Jim Carrey i Taylor Momsen sreli su se 25 godina nakon izlaska filma "Kako je Grinch ukrao Božić".

Uvrštavanje novih članova Kuće slavnih rock'n'rolla na ceremoniji u Los Angelesu bila je jedinstvena prilika za prizore koje nismo gledali 25 godina.

Jim Carrey i Taylor Momsen ponovno su se okupili 25 godina nakon što su zajedno glumili u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić". 63-godišnji glumac i 32-godišnja nekadašnja glumica, sada pjevačica grupe The Pretty Reckless viđeni su kako se smiju i grle na ceremoniji uvrštenja u Kuću slavnih rock'n'rolla 2025. u subotu navečer u Los Angelesu.

To je prvi put da su se zvijezde ponovno susrele otkako su radile zajedno na svom hit filmu koji je izašao u studenom 2000. godine.

"Nismo se vidjeli otkako smo snimali Grincha", rekao je Carrey novinarima, na što je Momsen dodala: "Da, prošlo je 25 godina. Ovo je ludo."

Kako je Grinch ukrao Božić - 4 Foto: Profimedia

Taylor Momsen Foto: Profimedia

Taylor Momsen - 11 Foto: Profimedia

Carrey je u kultnom filmu glumio Grincha, što je i danas jedna od njegovih najpoznatijih uloga, a Taylor je tumačila lik Cindy Lou Who jednu od prvih uloga tada mlade glumice, koja je kasnije imala ulogu u seriji "Tračerica".

Oboje su istim povodom bili u Los Angelesu, a to je bilo uvršavanje benda Soundgarden u Kuću slavnih. Carrey, koji je bend pokojnog Chrisa Cornella upoznao još tijekom devedesetih za vrijeme njihovog gostovanja u "Saturday Night Live", održao je govor povodom uvrštavanja preostalih članova sastava, dok je Momsen sa svojim bendom, inače predgrupom na koncertu grupe Soundgarden održanom 17. svibnja 2017., što je bio zadnji nastup Chrisa Cornella prije samoubojstva drugi dan, izvela pjesme "Rusty Cage" i "Black Hole Sun".

Ovaj susret je mnoge emotivno pogodio.

"Vraćam se natrag, puštam "The Pretty Reckless Christmas" i idem ružno plakati", "Mislio sam da objavljuju kako snimaju nastavak", "Ovo je prekrasno", "Kao da se nisam osjećala dovoljno staro", "Oboje su rock zvijezde", "Cindy Lou Who je zbilja odrasla", "Taman sam završio s gledanjem filma prije sat vremena", stoji među komentarima na X-u.

Film Rona Howarda "Kako je Grinch ukrao Božić", u kojem su još glumili Christine Baranski, Bill Irwin, Anthony Hopkins i Josh Ryan Evan u posljednjoj ulozi prije smrti, objavljen je 2000. godine, zaradivši gotovo 350 milijuna dolara. U kratkom roku je postao jedan od najomiljenijih božićnih filmova, a zeleni mrgud jedan od najpoznatijih božićnih likova ikad.

Glumački ansambl su pogodile mnoge tragedije, o čemu više čitajte OVDJE.

Carrey je jednom prilikom izjavio kako bi ponovio ulogu, no koji su uvjeti, otkrijte OVDJE.

