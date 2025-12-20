Tko se sve pojavio? Magla nije zaustavila poznate Hrvate u šetnji špicom prije Božića

Unatoč magli i oblacima, poznati Hrvati odlučili su pogledati kako izgleda centar Zagreba uoči Božića.
Posljednja subota uoči Božića donijela je maglovito, oblačno i hladno jutro, no to nije spriječilo poznata lica da se prošeću zagrebačkom špicom.3 vijesti o kojima se priča vidite li sličnost? Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde kuharica nina Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!'' ima slavne rođake Znate li tko je ovaj mladić? Povezan je s najpoznatijom obitelji na svijetu!
Unatoč niskim temperaturama i sumornom vremenu, gradske ulice ispunile su se modno dotjeranim kombinacijama, toplim kaputima i blagdanskim raspoloženjem, a poznati su još jednom pokazali kako se stil i dobra energija ne gase ni uoči najčarobnijeg blagdana u godini.
Galerija 25 25 25 25 25
Olja Vori Foto: Josip Moler/Cropix
Tomislav Svetina Foto: Josip Moler/Cropix
Ankica Dobrić Foto: Josip Moler/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Niste navikli vidjeti ga ovakvog: Jandroković u neuobičajenom izdanju sa suprugom
Ove subote središtem Zagreba, među ostalima, prošetali su se Ankica Dobrić, Andrea Andrassy, Ronald Braus, Olja Vori, Mirela Holy, Tomislav Svetina, Faris Pinjo i drugi.
Rade Radolović i Ronald Braus Foto: Josip Moler/Cropix
Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix
Andrea Andrassy Foto: Josip Moler/Cropix
Miroslava Jaramaz Foto: Josip Moler/Cropix
Ivana Mišković Foto: Josip Moler/Cropix
Mirando Mrsić Foto: Josip Moler/Cropix
Nevena Rendeli Vejzović Foto: Josip Moler/Cropix
Kako je izgledalo protekle subote, pogledajte OVDJE.
Protekle subote svojim pojavljivanjem iznenadila je i Simona Mijoković. Više pogledajte OVDJE.
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Iza miljenika fanova hit-serije stoji viralna pjesma koja je zaludjela milijune
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Cristiano Ronaldo iznenadio fotkom u boksericama: "Je li ovo umjetna inteligencija?"
Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević na raskošnoj proslavi otkrila vijest koja je raznježila pratitelje!
Pogledaji ovo Celebrity Isplivali novi detalji u slučaju ubijenog redatelja: Sudski dokumenti otkrivaju zabrinjavajuće okolnosti