Tko se sve pojavio? Magla nije zaustavila poznate Hrvate u šetnji špicom prije Božića

Unatoč magli i oblacima, poznati Hrvati odlučili su pogledati kako izgleda centar Zagreba uoči Božića.

Posljednja subota uoči Božića donijela je maglovito, oblačno i hladno jutro, no to nije spriječilo poznata lica da se prošeću zagrebačkom špicom.

Unatoč niskim temperaturama i sumornom vremenu, gradske ulice ispunile su se modno dotjeranim kombinacijama, toplim kaputima i blagdanskim raspoloženjem, a poznati su još jednom pokazali kako se stil i dobra energija ne gase ni uoči najčarobnijeg blagdana u godini.

Olja Vori Foto: Josip Moler/Cropix

Tomislav Svetina Foto: Josip Moler/Cropix

Ankica Dobrić Foto: Josip Moler/Cropix

Ove subote središtem Zagreba, među ostalima, prošetali su se Ankica Dobrić, Andrea Andrassy, Ronald Braus, Olja Vori, Mirela Holy, Tomislav Svetina, Faris Pinjo i drugi.

Rade Radolović i Ronald Braus Foto: Josip Moler/Cropix

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Andrea Andrassy Foto: Josip Moler/Cropix

Miroslava Jaramaz Foto: Josip Moler/Cropix

Ivana Mišković Foto: Josip Moler/Cropix

Mirando Mrsić Foto: Josip Moler/Cropix

Nevena Rendeli Vejzović Foto: Josip Moler/Cropix

