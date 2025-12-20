Iza naše glumice su borbe koje mnogi ne mogu ni zamisliti, a svako njezino pojavljivanje danas nosi snažnu poruku!

Ankica Dobrić iskoristila je posljednju subotu uoči Božića za šetnju zagrebačkom špicom.

Posljednja subota uoči Božića donijela je maglovito, oblačno i hladno jutro, no to nije spriječilo poznata lica da se prošeću zagrebačkom špicom.

Unatoč niskim temperaturama i sumornom vremenu, centrom Zagreba prošetala se i glumica Ankica Dobrić, koja se nalazila u društvu svog psa. To je bilo jedno od njezinih rijetkih javnih pojavljivanja, a sudeći prema velikom osmijehu, glumačka diva izgleda bolje nego ikada.

Ankica Dobrić

Ankica Dobrić

Prije nekoliko godina Ankica se borila s karcinomom dojke, koji je pobijedila nakon 16 kemoterapija.

"Ja sam mislila ako ne napravim sve što trebam napraviti prije svoje bolesti, da će se ne znam što dogoditi! A kad sam se razboljela, ipak je sve dalje išlo i ništa nije bilo tako strašno, osim što sam ja morala izboriti svoju bitku. Dakle, moramo imati malo vjere u sebe, okrenuti se jako sebi", objasnila je Ankica u IN magazinu.

Ankica Dobrić

Ankica Dobric

U emisiji Zdravlje na kvadrat otkrila je i kakvo je bilo liječenje, kako je tada bila zadovoljna zdravstvenim sustavom, a kako danas promatra zdravstveni sustav RH.

"Iskreno, bila sam zadovoljna, ali je najbitnija stvar u toj cijeloj priči da je sve tako postavljeno da si zapravo prepušten sam sebi. Ti si taj koji donosi odluke, pogotovo ako o tome ne znaš ništa i kojim putem ići zbog toga, pa onda potrošiš puno vremena. Trebaš naučiti tko je onkolog, što on odlučuje, tko te operira, kad se ide na kemo, a naročito te dovedu u situaciju kad trebaš potpisati da pristaješ na kemoterapiju. Moraš potpisati i za operaciju i onda shvatiš da si prepušten sam sebi. Ali, s druge strane, ja sam imala predivne liječnike, obožavam ih i to su mi sada i prijatelji", ispričala je Ankica te priznala da ju je bolest promijenila.

Ankica Dobrić

Ankica Dobrić

Već dugo godina je izliječena, no i dalje ju se veže uz to: "Ja sam javno pričala o tome, ali ne volim da uz mene stalno ide taj karcinom. On je otišao i neće se više vratiti."

Prije puno godina doživjela je i nešto najgore što svaka žena može zamisliti, seksualno uznemiravanje, o čemu je također javno progovorila.

Ankica Dobrić

Ankica Dobrić

"Imala sam ja iskustvo s jednim profesorom i režiserom, nudio se, nije bio agresivan, ali je pokušao. Kad nije uspio, poslije toga kod njega niti sam više glumila niti išta. Vrlo jednostavno, sebi sam tu stavila točku", izjavila je.

