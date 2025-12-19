Najslađa božićna čestitka! Harry i Meghan objavili iznimno rijetku obiteljsku fotografiju s djecom

Meghan Markle objavila je najintimniju fotografiju s djecom, no njihova lica i dalje skriva, dok istovremeno s Harryjem najavljuje novu fazu zaklade Archewell i šalje blagdansku poruku bez spomena Božića.

Blagdanski duh kod Meghan i Harryja ove je godine donio i rijedak pogled u njihov obiteljski život. Na Instagramu je Meghan objavila novu, do sada najintimniju fotografiju svoje djece – šestogodišnjeg Archieja i četverogodišnje Lilibet.

Dirljiva scena prikazuje Harryja kako grli sina dok se nasmijano gledaju, dok Meghan nježno naslanja čelo na kćer, čije je lice skriveno kosom.

"Sretni blagdani! Od naše obitelji vašoj", poručila je Meghan uz fotografiju.

Objava je dio šire blagdanske kampanje vojvode i vojvotkinje od Sussexa, koja je uključivala i video s humanitarnim aktivnostima. U snimci nazvanoj Sretni blagdani, prikazani su Archie i Lilibet kako pomažu u dijeljenju hrane na Dan zahvalnosti, gurajući kolica s ocem, dok Meghan veselo pleše s pladnjevima kolača u rukama. Ipak, i u tom videu lica djece ostaju skrivena.

Umjesto klasične božićne čestitke, par je ove godine odabrao fotografiju sa sportskog događanja – prikazuje ih kako se drže za ruke u snijegu na Igrama Invictus u Kanadi. Djeca, za razliku od prijašnjih godina, nisu prikazana.

U čestitkama izostaje riječ "Božić", zamijenjena univerzalnijim izrazom: "Želimo vam vrlo sretnu blagdansku sezonu i radosnu novu godinu". S druge strane, britanski kraljevski dvor – kralj Charles i princ William sa suprugom – i dalje koriste tradicionalni izraz "Sretan Božić".

