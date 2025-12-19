Rasprodano brzinom munje! Thompson najavio dodatne koncerte u sklopu svoje turneje

Zbog velike potražnje, Thompson je najavio dodatne koncerte u Poreču i Splitu 11. i 17. siječnja 2026.

Zbog iznimnog interesa i munjevite rasprodaje ulaznica, Marko Perković Thompson najavio je dodatne koncerte u sklopu svoje zimske turneje. Publika u Poreču i Splitu imat će priliku još jednom uživo slušati njegov nastup.

Novi datum u Poreču zakazan je za 11. siječnja 2026. u dvorani Žatika, dok će se dodatni koncert u Splitu održati 17. siječnja 2026. u dvorani Gripe.

Thompson Foto: Matija Habljak/Pixsell

Prodaja ulaznica za oba koncerta kreće u utorak, 23. prosinca 2025. točno u 12:00 sati putem platforme Entrio.

"Dragi prijatelji, zbog iznimno velikog interesa i vrlo brze rasprodaje ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu, s veseljem najavljujemo dodatne koncerte. Poreč - 11. siječnja, dvorana Žatika Split - 17. siječnja, dvorana Gripe Prodaja ulaznica za drugi koncert u Poreču, koji će se održati 11. siječnja 2026., kao i za drugi koncert u Splitu koji će se održati 17. siječnja 2026., kreće u utorak, 23. prosinca 2025., točno u 12:00 sati putem platforme Entrio. Hvala vam na velikoj podršci i vidimo se", stoji u objavi.

In Magazin: Thompson u Sinju - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

