Thompson objavio prizore s drugog zadarskog koncerta, atmosfera je bila nevjerojatna!

Marko Perković Thompson održao je drugi koncert u Zadru pred ispunjenim gledalištem u Višnjiku

S drugim koncertom u Dvorani Krešimira Ćosića, Marko Perković Thompson zaključio je zadarski dio svoje jesensko-zimske dvoranske turneje.

Kao i u petak, Višnjik je bio dupkom ispunjen, a kako je sve izgledalo, pohvalio se sam pjevač na društvenim mrežama.

Thompson Foto: Screenshot

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na svojim profilima na Instagramu i Facebooku objavio je galeriju od desetak fotografija na kojima se mogu vidjeti koliko je bilo puno gledalište. Mnogi od njih bili su u tamnim majicama, a bile su vidljive i velike zastave.

"Pozdrav iz Zadra", stoji u opisu objave uz datum koncerta, ispod koje je dobivao mnoštvo komentatora svojih fanova.





Atmosfera pred Thompsonovim koncertom Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 6 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 4 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Iduća stanica je Zagreb, točnije Arena Zagreb, gdje će se koncert održati 27. prosinca.

Zbog Thompsona se mijenjao i red plovidbe Jadrolinije, o čemu više čitajte OVDJE.

Što je poručio mladima, pročitajte OVDJE.

