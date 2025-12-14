Thompson objavio prizore s drugog zadarskog koncerta, atmosfera je bila nevjerojatna!

Marko Perković Thompson održao je drugi koncert u Zadru pred ispunjenim gledalištem u Višnjiku
S drugim koncertom u Dvorani Krešimira Ćosića, Marko Perković Thompson zaključio je zadarski dio svoje jesensko-zimske dvoranske turneje.3 vijesti o kojima se priča Što kažete? Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino! snimljena na cvjetnom Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo rijedak izlazak Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
Kao i u petak, Višnjik je bio dupkom ispunjen, a kako je sve izgledalo, pohvalio se sam pjevač na društvenim mrežama.
Galerija 30 30 30 30 30
Thompson Foto: Screenshot
Marko Perković Thompson - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Marko Perković Thompson - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubav koja je preživjela sve: Zajedno su prošli kroz najveću bol i sada pišu novo poglavlje
Na svojim profilima na Instagramu i Facebooku objavio je galeriju od desetak fotografija na kojima se mogu vidjeti koliko je bilo puno gledalište. Mnogi od njih bili su u tamnim majicama, a bile su vidljive i velike zastave.
"Pozdrav iz Zadra", stoji u opisu objave uz datum koncerta, ispod koje je dobivao mnoštvo komentatora svojih fanova.
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 6 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 4 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Iduća stanica je Zagreb, točnije Arena Zagreb, gdje će se koncert održati 27. prosinca.
Zbog Thompsona se mijenjao i red plovidbe Jadrolinije, o čemu više čitajte OVDJE.
Što je poručio mladima, pročitajte OVDJE.
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zimska špica u punom sjaju! Evo koja poznata lica su fotografi snimili u centru Zagreba
1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Nekad i sad Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha
Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda domaćih serija povukla se iz javnosti, a sa suprugom je napravila životni zaokret
Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je danas atraktivna Španjolka s Eurosonga? Svojom seksualnošću punila je medijske stupce