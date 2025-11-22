Meghan Markle otkrila intiman blagdanski ritual s djecom!

Meghan Markle u novoj epizodi svoje emisije otkrila je pismo koje su njezina djeca, Archie i Lilibet, napisala Djedu Božićnjaku.
U najavi blagdanske emisije With Love, Meghan: Holiday Celebration, Meghan Markle pokazala je dirljiv trenutak iz obiteljskog života – pismo koje su princ Archie (6) i princeza Lilibet (4) napisali Djedu Božićnjaku.
U kratkom kadru vidimo poruku otisnutu na personaliziranoj šalici, ispisanu kaligrafijom po kojoj je Meghan poznata. Dio teksta koji se može pročitati uključuje riječi: "bili smo dobri" i „sretno putuj"“, a poruku potpisuju: "Archie & Lili".
Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia
Meghan je u šalicu ulila mlijeko i uz nju poslužila tanjur s božićnim kolačićima, stvarajući savršenu blagdansku atmosferu za svoju emisiju koja promovira zajedništvo, domaću kuhinju i tople obiteljske trenutke.
Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia
Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia
U traileru vidimo i nježan poljubac s princem Harryjem, dok vojvotkinja govori o važnosti blagdana kao vremena za povezivanje s voljenima. Među kulinarskim delicijama koje priprema, ističe se i crvena salata od kupusa, koju Meghan opisuje kao vrlo blagdansku.
Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia
