Opet krši protokol? Meghan Markle zbunila neobičnim ponašanjem

Meghan u novom intervjuu otkriva detalje života, no pažnju je ukrala čudna najava njezina ulaska, koju stručnjaci nazivaju kršenjem protokola.

Meghan Markle ponovno se našla u središtu pažnje nakon što je u novom intervjuu za Harper’s Bazaar progovorila o obiteljskom životu, odnosu s princem Harryjem i svakodnevici u Kaliforniji.

No, dok je vojvotkinja otkrivala osobne detalje iz privatnog života, jedna je situacija tijekom susreta s novinarkom izazvala mnogo više pozornosti nego sama ispovijest.

U intervjuu je Meghan opisala Harryja kao osobu "dječje zaigranosti i čuđenja" te dodala kako ju je upravo ta njegova opuštena energija privukla. Naglasila je da je njihova veza snažna, uz napomenu da je Harry "voli tako potpuno i odvažno" te da "uvijek ima njezina leđa".

Govoreći o svakodnevnom životu, otkrila je da radi iz kuće, gdje se istovremeno bavi poslom i djecom Archiejem i Lilibet. Istaknula je da joj je privilegija što njezin ured stoji tik uz kuhinju te da joj je bliskost s djecom tijekom radnog dana iznimno važna. Također se dotaknula svojeg prezimena, rekla je kako je "ponosna što nosi ime Sussex" jer ga sada dijeli sa svojom djecom.

Ponovila je i da se u poslu ne boji pogriješiti: "Ne postoji savršenstvo. I ja imam pravo na pogreške."

Najneobičniji detalj koji je otkrila novinarka nije imao veze s izazovima majčinstva ni ljubavnom romansom Harryja i Meghan. Naime, kada je došla na intervju u raskošnu kuću na Upper East Sideu, kućni upravitelj ju je – iako su u prostoriji bile samo tri osobe – glasno najavio riječima: "Meghan, vojvotkinja od Sussexa."

Novinarka je u članku priznala da je ostala zbunjena, s obzirom na to da nije bilo drugih gostiju kojima bi takva formalna najava imala smisla. Istaknula je i da je riječ o kući Meghanine prijateljice, a ne o službenom protokolarnom prostoru. Takav "ceremonijalni ulazak" odmah je privukao pozornost javnosti – i doveo do pitanja je li Meghan pokušala oponašati kraljevske običaje premda pravila protokola jasno određuju tko se komu najavljuje.

Kraljevski komentator Richard Fitzwilliams nije ostao suzdržan. Nazvao je situaciju ne samo neuobičajenom nego i – smiješnom.

"Ovakva scena bila bi savršen skeč za 'South Park'", rekao je Fitzwilliams, naglašavajući da se prema pravilima najavljuje gost koji dolazi pred člana kraljevske obitelji – a ne obrnuto. "Najava novinarke, a ne Meghan, bila bi ispravna. Ovako je to kršenje protokola, koje je čini pomalo smiješnom."

Podsjetio je i na ranije trenutke u kojima se Meghan navodno ismijavala kraljevskim običajima, poput lažnog naklona prikazanog u Netflixovu dokumentarcu "Harry & Meghan", što je tada izazvalo val kritika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Stručnjaci napominju da se Meghan i Harry i dalje služe titulama vojvode i vojvotkinje od Sussexa premda više ne koriste oznaku HRH te da se oduzimanje titula može provesti isključivo zakonodavnim putem.

I dok je Meghan u intervjuu pokušala predstaviti toplu, obiteljsku i kreativnu verziju svojega svakodnevnoga života, pozornost javnosti opet je skrenuta prema protokolima, statusima i simbolima moći.

