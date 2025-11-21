Naša Laura javila se poslije finala izbora za Miss: "Hvala ti, zemljo moja! U top 12 mi ulaze dica!"

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović javila se nakon velikog finala, u kojem je pobjedu odnijela meksička predstavnica.

U noći s četvrtka na petak održano je 74. izdanje izbora za Miss Universe, na kojem je pobijedila meksička predstavnica Fatima Bosch, dok se hrvatska predstavnica Laura Gnjatović plasirala među prvih 30.

Iako nije ušla u top 12, lijepa Zadranka s dubrovačkom adresom nije nimalo razočarana ako je suditi prema videu koji je objavila na Instagramu.

Galerija 27 27 27 27 27

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

Laura Gnjatović Foto: Laura Gnjatović/Instagram

Laura Gnjatović Foto: Laura Gnjatović/Instagram

"Hvala ti, zemljo moja! U top 12 mi ulaze dica", napisala je emotivna Laura uz video, ispod kojeg su se samo slijevale čestitke i poruke pratitelja koji su ponosni na nju.

Laura Gnjatović - 4 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović - 3 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora

"Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Znači, nemate pojma koliko sam sretna! Nismo se plasirali dalje, nema veze, top 30, top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi!" izjavila je Laura, koja je uoči finala imala live na TikToku koji su gledale oko tri tisuće ljudi.

Dodala je kako je dobila mnogo poruka: "Preponosna sam, presretna sam! Ja se, iskreno, kod vas, u moju državu, vraćam kao najveća pobjednica ikad! I zbog toga mi je najviše od svega drago! Hvala svima koji ste me podržali, ljubim vas puno i vidimo se uskoro!"

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: In Magazin

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot

Laura Gnjatović, Filip Vujičić Foto: Instagram

Na live prijenosu na TikToku uoči finala 23-godišnjakinja je poručila da će još neko vrijeme ostati u Tajlandu kako bi se zasluženo odmorila prije povratka u Hrvatsku.

Sva Laurina izdanja s ovogodišnjeg izbora pogledajte OVDJE.

Je li Laura zaslužila ući među prvih 12? Svoje mišljenje izrazite u anketi OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Ljepotica kosovskih korijena mamila je poglede isklesanim trbušnim mišićima u badiću

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Zanosna novinarka u vrućim hlačicama s čipkom potaknula najkreativnije komentare!

Pogledaji ovo Celebrity Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet

Pogledaji ovo Celebrity Jessica Alba pokazala kako izgleda bez trunke šminke: "Ovo nismo očekivali!"