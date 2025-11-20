Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet

Baka s 55 godina i tijelom sportašice otkrila mladenački trik, a njezine nove fotke su brzinom munje obišle svijet.

Andrea Sunshine, 55-godišnja fitness entuzijastica brazilsko-nizozemskog porijekla, ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama.

Ovog puta snimkama iz kade punom mlijeka, u kojoj se kupa poput slavne egipatske kraljice Kleopatre.

Andrea Sunshine - 9 Foto: Andrea Sunshine/Instagram

"Mlijeko njeguje kožu, vraća elastičnost i usporava starenje", poručila je uz provokativne fotografije koje su u kratkom roku obišle internet.

Andrea nije tipična baka. Iako je zakoračila u šesto desetljeće, njezino tijelo izgleda kao da je u dvadesetima – mišićavo, isklesano i potpuno bez traga starenja. Svoj izgled duguje nevjerojatno strogoj rutini: trenira svakodnevno, pazi na prehranu, a godišnje pojede čak 5400 jaja kako bi zadovoljila potrebe za proteinima.

Pratitelje intrigira i njezin ljubavni život. Već neko vrijeme u vezi je s 35-godišnjim partnerom Federicom, a razlika u godinama nimalo im ne smeta.

"Ljubav je najbolji eliksir mladosti", izjavila je jednom prilikom.

Na društvenim mrežama Andrea redovito dijeli savjete o zdravlju, fitnessu i ljepoti, a prati je gotovo 500 tisuća ljudi. Dok jedni hvale njezinu disciplinu i inspirativan duh, drugi smatraju da je njezin stil života, blago rečeno, neobičan.

