Pretraži
prati je pola milijuna ljudi

Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet

Piše I.G., 20.11.2025 @ 22:29 Celebrity komentari
Andrea Sunshine Andrea Sunshine Foto: Instagram

Baka s 55 godina i tijelom sportašice otkrila mladenački trik, a njezine nove fotke su brzinom munje obišle svijet.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tia Jurčić uživa u New Yorku s prijateljicom Kristinom Zubac
"najdraže mjesto"
Tia Jurčić u New Yorku s poznatom Hrvaticom dijeli posebne trenutke, a stiže i prinova!
Zdravko Vukelić, zvijezda Kumova, briljirao je u novoj predstavi
šarmantni glumac
Braco iz Kumova pojavom na kazališnoj dasci potaknuo najpozitivnije reakcije
Zašto se Andrea Sunshine polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet
prati je pola milijuna ljudi
Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet
Laura Gnjatović javila se uživo na TikToku uoči finala Miss Universe
zavirite iza kulisa
Laura Gnjatović javila se uživo prije finala i pokazala kako teku zadnje pripreme!
Mejaši i Maligani posvetili pjesmu za sve koji drže čaše i ritam
''sve pretrpiš''
Mejaši i Maligani snimanje spota za novi singl itekako će pamtiti: ''Znaš da ćeš biti bolestan, ali...''
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Laura Gnjatović predstavila večernju haljinu
"Kakva žena!"
Jeste li vidjeli našu misicu na pisti? Večernja haljina ostavila je publiku bez daha!
Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak
''nije propustila...''
Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Ministar Božinović o skupini koja je ušla u Vjesnik
Traju izvidi
Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni
Pronađena djevojčica nestala u Zagrebu
sretan kraj potrage
Pronađena djevojčica nestala u Zagrebu
Uhićen mladić zbog požara u neboderu Vjesnika
Oglasila se policija
Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
show
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
Piše liječnik
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
zabava
"O moj Bože, zaglavila je!" Video s kruzera izazvao paniku na mrežama
Bolje ne!
"O moj Bože, zaglavila je!" Video s kruzera izazvao paniku na mrežama
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Urnebesno
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
tech
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
Startaj Hrvatska 2025.
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
NASA na Marsu otkrila nešto što nije očekivala: Jesu li to tragovi svemirskog posjetitelja?
Privuklo pozornost
NASA na Marsu otkrila nešto što nije očekivala: Jesu li to tragovi svemirskog posjetitelja?
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
sport
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
velika borba
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za SP: Bosna i Hercegovina dobila strašan ždrijeb
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
KANADSKI BREND
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
Mario Kovačević uveo veliku promjenu u svlačionicu Dinama
Zanimljivo
Mario Kovačević uveo novo pravilo u svlačionicu Dinama
tv
U dobru i zlu: Sve se više zbližavaju – hoće li njihov odnos prerasti u nešto više?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve se više zbližavaju – hoće li njihov odnos prerasti u nešto više?
Kumovi: Još će neko vrijeme ostati glavna tema Zaglava
KUMOVI
Kumovi: Još će neko vrijeme ostati glavna tema Zaglava
Skrivena sudbina: Njihova bi ih igra mogla skupo koštati
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Njihova bi ih igra mogla skupo koštati
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Zamke za turiste?
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
novac
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
IZAZVALA ODUŠEVLJENJE
Naša Miss Universe na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim, izgledala je predivno
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
sve
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
velika borba
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za SP: Bosna i Hercegovina dobila strašan ždrijeb
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene