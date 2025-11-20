Ne krije ponos! Naš nogometni reprezentativac se pohvalio uspjehom svoje zaručnice

Martin Erlić otkrio da je njegova zaručnica Nikolina uspješno diplomirala, a sve su proslavila u krugu najbližih.

Hrvatski nogometaš Martin Erlić pohvalio se velikim uspjehom svoje zaručnice Nikoline Perković.

Naime, lijepa Zadranka je diplomirala na Veleučilištu u Velikoj Gorici, a tim su povodom organizrali pravu malu feštu.

Martin Erlić sa zaručnicom - 10 Foto: Martin Erlić/Instagram

Fotkama s proslave pohvalili su se na društvenim mrežama.

Podsjetimo, par se zaručio u lipnju ove godine. Više o tome pisali smo OVDJE.

Martin Erlić sa zaručnicom - 8 Foto: Martin Erlić/Instagram

Iako rijetko dijele privatne detalje, povremeno objavljuju zajedničke fotografije. Prvu su objavili u siječnju 2024., na Martinov 26. rođendan, čime su potvrdili ranije glasine o vezi.

Martin Erlić sa zaručnicom - 7 Foto: Martin Erlić/Instagram

No, ljubav očito traje i dulje, jer je Nikolina već 2023. bodrila reprezentaciju u Rotterdamu - tada još u dresu Luke Modrića.

