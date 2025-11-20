Nacionalni kostim ove misice najveći je hit ovog izbora: ''Miss Sushi! Pa ovo je vrh!

Spektakularan i neočekivan trenutak obilježio je natjecanje nacionalnih kostima na Miss Universe 2025..

Natjecanje za nacionalni kostim Miss Universe 2025. ponovno je donijelo raskoš boja, tradicije i maštovitosti, no nitko nije mogao predvidjeti da će se najviše raspravljati o trenutku koji kao da je izronio iz ledenih sjevernih voda.

Miss Universe Norveške, Leonora Lysglimt-Rødland, ostavila je publiku bez riječi i u trenu postala internetska senzacija kada se na pisti pojavila odjevena u golemi kostim norveškog lososa, čime je htjela istaknuti snažnu pomorsku tradiciju i ribarsku kulturu svoje zemlje.

Miss Universe Norveške, Leonora Lysglimt-Rødland

Njezin blistav outfit u nijansama srebra i ružičaste, s ljuskama, perajama i savršeno modeliranom ribljom glavom, bio je hrabar, duhovit i teško zaboravljiv.

''Ova kreacija nadahnuta lososom odražava pokrete natjecateljice kao mažoretkinje i podsjeća na jedan od najvažnijih norveških izvoznih proizvoda'', rekla je voditeljica.

''Ova riječna plivačica prava je senzacija, Norveško!''

Miss Universe Norveške, Leonora Lysglimt-Rødland - 4 Foto: Screenshot

Miss Universe Norveške, Leonora Lysglimt-Rødland - 1 Foto: Screenshot

Dok su se zemlje mnoge odlučile za tradicionalne motive ili povijesne simbole, Norveška je izabrala neočekivano smjer — glamurozan vodeni spektakl. Društvene mreže planule su gotovo odmah.

Objava i komentari opisivali su kostim kao legendaran, simpatičan i vrhunac domoljubnog duha s humorom.

''Pa ovo je vrh'', ''Senzacionalno'', ''Miss Sushi'', ''Zaista? Zašto?'', ''Toliko je loše da je smiješno'', ''Kraljice, daj nam Omega 3'', ''Čiji je ovo bio izbor?'', neki su od komentara.

Drugi su otvoreno priznali da su zbunjeni te da ih kostim baš i nije oduševio.

