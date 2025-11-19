Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje!

Laura Gnjatović predstavila je nacionalni kostim na izboru za Miss Universe u Tajlandu.

U okviru 74. Miss Universe natjecanja održao se National Costume Show, na kojem su predstavnice iz preko 130 zemalja pokazale svoje nacionalne kostime.

Miss Hrvatske, Laura Gnjatović, kročivši na pozornicu sve je ostavila bez daha, a izašla je u srebrnoj kombinaciji koja nosi važnu poruku.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot

Naime, sa svojom kreacijom ističe važnu poruku o očuvanju Jadranskog mora. Njezin kostim dizajnirao je poznati hrvatski dizajner Juraj Zigman, a inspiriran je plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranskom moru.

''Zigmana sam doslovce sanjala od trenutka svoje pobjede. Znam da je zauzet velikim projektima – rekao mi je to kada sam došla u njegov atelje i pitala ga za suradnju – ali nisam željela odustati dok nije pristao. Kostim koji je napravio predstavlja plemenitu perisku, školjku koja je gotovo izumrla, a kostim je, jednom riječju, spektakl i jedva ga čekam pokazati na svjetskoj pozornici. Hvala sponzorima koji su mi pomogli u financiranju njegove izrade'', ističe Laura.

"Baš kao i njihova obala, Laura izgleda predivno", rekla je voditeljica dok se Miss Universe Hrvatske predstavljala u Zigmanovoj haljini.

A što vi kažete na Laurin nacionalni kostim? Recite nam u anketi OVDJE.

Znate li koliko je visoka naša misica? Zbog svojih centimetara sama se našalila na svoj račun, više pogledajte OVDJE.

Laura je favoritkinja za pobjedu, a što će dobiti ukoliko pobjedi pogledajte OVDJE.

