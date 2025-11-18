Nećete ostati ravnodušni: Mate Bulić raznježio sve prizorima s unukom!

Mate Bulić upoznao je članove svog pratećeg benda i Dalibora Petka s najmlađim unukom Tinom.

Mate Bulić ovih dana je boravio u Njemačkoj, gdje je bio jedan od glavnih izvođača manifestacije Hrvatska noć.

Hrvati iz dijaspore potpuno su se oduševili nastupom njihovog kralja, koji je u Frankfurtu nastupao s pratećom grupom Delta. Svoju ekipu koja ga već godinama prati na koncertima Bulić je pokazao na društvenim mrežama, no pažnju je ukrao netko drugi.

Galerija 27 27 27 27 27

Mate Bulić Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM promo

Mate Bulić - 2 Foto: PR

Mate Bulić, Hrvatska noć u Frankurtu - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Skandal pred finale: Sudac Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje!

Naime, u druženju s glazbenicima i voditeljem Daliborom Petkom Buliću se pridružio najmlađi unuk Tin, uz baku i Bulićevu suprugu Zdravku i majku Katju.

"Nakon Hrvatske noć kod Zdravke na ručku, a i idealna prilika da upoznaju našeg malog Tina", napisao je Bulić uz galeriju fotografija i videa na kojoj se nalazi cijeli bend i voljeni unuk kojem je lice sakrio emotikonom bijelog srca.

Ove fotografije nisu propustili komentirati ni Bulićevi pratitelji na društvenim mrežama.

Maja Šuput, Mate Bulić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Maja Šuput, Mate Bulić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Mate Bulić i supruga - 2 Foto: Instagram

"Bravo Mate, prekrasna obitelj. Dobri i odani prijatelji", "Svako dobro tebi i tvojoj obitelji prijatelju", "Bravo za obitelj Bulić i sve najbolje", "Bravo Mate, svi smo zate!", pišu mu njegovi fanovi.

Maleni Tin je nedavno kršten, a kako su se Bulić i supruga uredili, pogledajte OVDJE.

Bulić je nedavno donio odluku o smanjenju broja nastupa, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ivan Šarić dirnuo emotivnom porukom sinu: "Ušao si u život odmah u borbu..."

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Je li ovo dobar izbor? Voluminozna haljina progutala je oskarovku na crvenom tepihu

Pogledaji ovo inMagazin Ona je junakinja Domovinskog rata: Dva mjeseca prije pada Vukovara proživjela je strahote u bolnici!

Pogledaji ovo Celebrity Glumac iz hit-serije otkrio da se bori s teškom bolešću: "Nije vijest koju svako želi čuti..."