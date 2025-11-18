Je li ovo dobar izbor? Voluminozna haljina progutala je oskarovku na crvenom tepihu

Oskarovka Michelle Yeoh pojavila se na prezentaciji filma "Zlica: Zauvijek" u predimenzioniranoj žutoj haljini brenda Givenchy.

Michelle Yeoh, jedna od najcjenjenijih glumica današnjice i dobitnica Oscara, ponovno je dokazala da se ne boji modnih rizika i da ih, kad se odluči na njih, pretvara u pravi spektakl.

Na svjetskoj premijeri filma "Zlica: Zauvijek" pojavila se u haljini o kojoj će se pričati danima, nakon što su fotografije s crvenog tepiha brzinom munje preplavile društvene mreže.

Yeoh se na premijeri pojavila u predimenzioniranoj, voluminoznoj žutoj haljini brenda Givenchy koja je svojom veličinom i upečatljivom bojom odmah privukla pažnju fotografa. Kreacija, izrađena od slojeva laganog tila, djelovala je poput golemog oblaka koji okružuje glumicu, stvarajući dramatičan, gotovo kazališni efekt, koji je savršeno prikladan za film čija je estetika također potpuno bajkovita.

Uz haljinu koja je bila apsolutni glavni lik večeri, Michelle je nosila i impresivan nakit – masivnu dijamantnu ogrlicu i pripadajuću narukvicu koje su dodatno naglasile glamur njezinog looka. Kratka perika i minimalistički makeup dodatno su istaknuli eleganciju i samouvjerenost zbog koje je Yeoh već godinama modna inspiracija mnogima.

To nije promaknulo ni korisnicima društvenih mreža, koji su se zabrinuli zbog toga što je haljina još više istaknula njezinu mršaviju figuru.

"OK Michelle Rihanna Yeoh", "Izgleda tako malo u ovome", "Michelle je tijekom cijele promotivne tuneje bila u fazonu "Ja sam Ariana Grande za Noć vještica". Svi njezini kostimi su bili takvi", "Ove perike i ovaj til moraju otići", "Ozbiljno. Pogleda se u ogledalo i kaže "To je to". Smiješno", "Hoće li joj netko reći da je to trebala biti suknja?", "Da li se ovi ikad pogledaju u ogledalo prije izlaska iz kuće da ne izgledaju kao nedovršeni Pac-Man?", piši u komentarima na X-u.

Jedno je jasno: Michelle Yeoh je još jednom dokazala da se ne boji eksperimentirati i da se na crvenom tepihu ističe svaki put kad zakorači.

