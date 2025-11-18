Glumac iz hit-serije otkrio da se bori s teškom bolešću: "Nije vijest koju svako želi čuti..."

James Pickens jr., poznat po ulozi dr. Richarda Webbera iz serije "Uvod u anatomiju", otkrio je kako boluje od raka.

Ljubitelji serije "Uvod u anatomiju" teško su podnijeli najnoviju epizodu u kojoj je omiljeni dr. Richard Webber otkrio da se bori s rakom, no čini se da život imitira umjetnost za glumca Jamesa Pickensa Jr.

U iskrenom intervjuu 71-godišnji glumac otkrio je kako boluje od raka prostate.

Galerija 4 4 4 4 4

James Pickens jr. - 3 Foto: Afp

"To nije vijest koju itko želi čuti, ali iskreno, rak prostate je prisutan u mojoj obitelji. Moj otac ga je imao. Imao je mnogo braće, nekoliko njih ga je također imalo. Bio bih iznenađen da ga ja nisam dobio", ispričao je Pickens, otkrivši kako zbog niza slučajeva u obitelji već 34 godine odlazi na godišnje preglede, a PSA testove radi od svoje 41. godine.

James Pickens jr. - 2 Foto: Profimedia

Da je nešto sumnjivo, otkrio je njegov liječnik u siječnju kada je uočio povišene PSA vrijednosti te ga uputio urologu i magnetsku rezonancu koja je potvrdila tumor.

Srećom po glumca, rak se nije proširio, a uklanjanje tumorskih stanica učinio je uz radikalnu prostatektomiju, zahvat koji su robotski izvela dva urologa, a u bolnici je proveo samo jedan dan.

James Pickens jr. - 3 Foto: Profimedia

James Pickens jr. - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ivan Šarić dirnuo emotivnom porukom sinu: "Ušao si u život odmah u borbu..."

"Otkrili smo ga jako rano i mislili su da je to najbolji put. Imam rijedak varijantni oblik koji se ne viđa često. Htjeli su biti oprezni i držati sve pod kontrolom", objasnio je Pickens. "Bio je dovoljno rijedak da su željeli biti sigurni da su sve provjerili više puta. Ali nikada nisu vidjeli slučaj koji je otkriven tako rano kao moj."

Pickens je vijest o svom zdravlju otkrio u studenom, koji je odabran kao mjesec zaštite zdravlja muškaraca i podizanja svijesti o raku prostate i testisa. Poznat i kao Movember, mnogi muškarci tim povodom održavaju brkove kao simbol.

James Pickens jr. - 4 Foto: Afp

James Pickens jr. - 5 Foto: Afp

Glumac poznat po ulozi dr. Webbera svoje iskustvo koristi kako bi potaknuo svijest o bolesti, a za Movember je snimio video u suradnji s organizacijom Black Health Matters.

"Jedan od osam muškaraca tijekom života dobit će dijagnozu raka prostate", poručio je u videu. Kod crnih muškaraca rizik je još veći. Srećom, rak prostate je vrlo izlječiv, ali rana detekcija je ključ — a ponekad nema nikakvih uočljivih simptoma."

James Pickens Jr. dio je glumačke postave serije "Uvod u anatomiju" od prve sezone 2005. godine i jedna je od najprepoznatljivijih figura serije, poznat po ulozi iskusnog šefa kirurgije.

Kako uočiti simptome raka prostate, pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

Njegov nekadašnji kolega Erc Dane boluje od amiotrofične lateralne skleroze, a najnovije slike mnogima slamaju srce. Više pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Je li ovo dobar izbor? Voluminozna haljina progutala je oskarovku na crvenom tepihu

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Poznati Hrvati u šoku zbog požara na zgradi Vjesnika: ''Ovaj prizor...''

Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić prisustvovao misi u Škabrnji na Dan sjećanja, pozdravljao se s braniteljima i vjernicima

Pogledaji ovo Celebrity Jacques Houdek ispod Vukovarskog vodotornja zapjevao jednu od najdirljivijih pjesama posvećenih Hrvatskoj