Zlatko Dalić prisustvovao misi u Škabrnji na Dan sjećanja, pozdravljao se s braniteljima i vjernicima

U Škabrnji je danas, uz veliki broj okupljenih građana i uzvanika, obilježen Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a među prisutnima je bio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

U Škabrnji su danas održane kolona i misa povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a među brojnim okupljenim građanima i uzvanicima našao se i hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Misa je okupila veliki broj mještana, branitelja i obitelji poginulih, koji su se došli pokloniti nevinim žrtvama i prisjetiti se jednog od najtragičnijih dana hrvatske povijesti. Atmosfera u crkvi bila je dostojanstvena i emotivna, a brojni prisutni jedni drugima pružali su riječi podrške i ohrabrenja.

Zlatko Dalić u Škabrnji - 3 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Zlatko Dalić u Škabrnji - 2 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Na fotografijama se može vidjeti kako je Dalić, u jednostavnom i nenametljivom izdanju, sjedio među vjernicima te pažljivo pratio misu. U jednom se trenutku srdačno rukovao s prisutnima, razmjenjujući pozdrave i tople riječi, što su okupljeni dočekali s velikim simpatijama.

Zlatko Dalić u Škabrnji - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Severina posvetila objavu Vukovaru: ''Vidjela sam grad bez ljudi...''

Okupljanje u Škabrnji svake godine podsjeća na ogromnu žrtvu tog malog ravnokotarskog mjesta, ali i na snagu zajedništva koje je i danas duboko prisutno. Današnja misa bila je još jedan dokaz koliko je sjećanje na Škabrnju i Vukovar trajno ukorijenjeno u hrvatskom narodu.

Dan sjećanja u Škabrnji - 4 Foto: Jure Miskovic/Cropix

Kolona sjećanja u Vukovaru - 5 Foto: Marin Franov/Cropix

Kolona sjećanja u Vukovaru - 4 Foto: Marin Franov/Cropix

Tko je glumac koji svake godine vodi svečani program Dan sjećanja na žrtvu Vukovara? Više o njemu pročitajte OVDJE.

Jacques Houdek žrtvama je odao počast izvedbom pjesme ''Ruža Hrvatska'' ispod Vukovarskog vodotornja. Kako to zvuči pogledajte OVDJE.

Kolona sjećanja u Vukovaru - 2 Foto: Marin Franov/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''

Koja je vama najemotivnija? Ovo su najljepše pjesme posvećene Gradu Heroju Vukovaru, prisjetite ih se OVDJE.

Galerija 6 6 6 6 6

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Ovakvu je dosad nismo vidjeli: Zabrinjavajuće izdanje pjevačice ne prestaje se komentirati

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Znate li koliko je visoka naša misica? Zbog svojih centimetara sama se našalila na svoj račun

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koliko će zaraditi naša misica ukoliko pobijedi? Osim titule, čekaju je i mnoge obveze!