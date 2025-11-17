Koja je vama najemotivnija? Ovo su najljepše pjesme posvećene Gradu Heroju Vukovaru

Neki stihovi zvuče kao molitva, a neki kao sjećanje koje nikad ne prestaje boljeti. Uoči tužne obljetnice Grada Heroja donosimo emotivni pregled pjesama koje su čuvale branitelje i nosile snagu jednog grada. Vladimir Kočiš Zec, Hrvoje Hegedušić i Zaprešić Boysi otkrili su našem Dini Stošiću kako su nastale njihove glazbene posvete Vukovaru.
Pjesme o Vukovaru šapuću o ljudima i njihovoj hrabrosti. Svaki stih nosi neizbrisive uspomene i patnje koje je Grad Heroj pretrpio. A među njima jedna je kroz desetljeća ostala poseban oslonac braniteljima.
''Dan-danas me sreću ljudi koji su zaista bili na ratištu u Vukovaru, pravi branitelji, koji dođu i zagrle me. Vidim im suzu u oku i kažu: 'Zec, u tom trenutku kad smo čuli prvi put…' — bile su borbe, jer pjesma je objavljena prije samog pada Vukovara — ‘to mi je puno značilo.'', govori Vladimir Kočiš Zec.
U trenucima kada je svaki dan bio obojen strahom, a skloništa su bila novi dom, Stevica Cvikić šalje Zecu stihove koji će postati znak da nada još uvijek živi.
''Ja sam bio s familijom u podrumu, kao u skloništu, jer su baš bile zračne uzbune u Zagrebu. Zazvoni mi telefon i javi mi se Stevo i veli: 'Sutra ću ti izdiktirati pjesmu pa si to malo ti pogledaj, pa ako možeš — napravi. I puf — slušalica dolje. Drugi dan ja dobijem tekst i u roku od 24 sata pjesma je bila gotova.''
Antiratna pjesma koja je nekada bila glas ranjenog naroda, a danas opomena novim generacijama. Tri desetljeća poslije, svaki stih i dalje jednako pogađa poznatog pjevača.
''Čitava pjesma me presječe, ali ima jedna poruka — to je zadnji stih: 'Vodit ću sina opet na pecanje, djeci ću pričat beskrajne priče, sve livade opet zelene bit će.''
Jedna od najpoznatijih pjesama o Vukovaru je i ona Hrvoja Hegedušića. Rođena iz potrebe da ohrabri branitelje. Inspiraciju je pronašao u riječima jednog od najplemenitijih glasova Grada Heroja.
''Ja ću se sada osvrnuti na Sinišu Glavaševića, kojeg, nažalost, nikada nisam upoznao i to mi je jako žao. Jedna njegova rečenica: 'Za grad ne brinite, on je duboko sakriven u vama — grad ste vi.' Zidovi, kuće, sve se to može rušiti, ali grad ostaje — ostaje u ljudima'', govori Hrvoje Hegedušić.
Majčin krik postao je simbol neizmjerne boli, ali i nevjerojatne snage koja je nosila cijeli narod.
''Iz majčinog krika sloboda se rađa. Majke koje gube svoju djecu, koje plaču i kriče za njima — to je ta snaga majki, ta snaga naroda koji ima svoju djecu. One će vratiti tu djecu u budućnost i zaštititi ih.''
U Vukovaru je bio odmah nakon rata, a planira ga ponovno posjetiti.
''Kad sam pisao tu pjesmu, kad sam vidio slike Vukovara kakav je bio — to je stvarno da ti se srce para, koliko je bio uništen. Mislim da ću jednog dana svakako naći vremena da ga obiđem i da povedem djecu sa sobom, pa da vidimo opet taj Vukovar izbliza.''
Pjesme Gradu Heroju pisali su mnogi. Pejaković je pjevao Dunavu, a Shorty je u svojim pjesmama pretočio tugu, sjećanje i poštovanje prema onima kojih više nema.
A među novijim glazbenim posvetama ističe se i pjesma Zaprešić Boysa, s kojom je otvoren obnovljeni Vukovarski vodotoranj — simbol otpora i neuništivosti grada.
''Bila nam je izuzetna čast, prije svega, i privilegija da smo pozvani kao izvođači da s našom pjesmom otvorimo Vukovarski vodotoranj. U dvadesetogodišnjoj karijeri grupe Zaprešić Boysa to je definitivno jedan od najemotivnijih trenutaka i nešto čega ćemo se s ponosom sjećati cijeli život'', govori Ivan Novosel.
Marko je u djetinjstvu pratio strahote iz novina, ali upravo je tu bol pretvorio u stihove koje mnogi s ponosom pjevaju.
''Ja sam svaki dan prvi bio na trafici kraj svoje zgrade, čitao i upijao sve što se događalo oko Vukovara — stvarno sam to emotivno kao dijete proživljavao'', dodaje Marko Novosel.
A momci su se prisjetili i trenutka kada su pjesmu prvi put čuli u studiju.
''Mislim da je bila… kolektivna suza je krenula u grupi Zaprešić Boysi i tad smo znali da je to prava pjesma — pjesma koja će definitivno dirnuti u srce svakog pravog Hrvata'', kaže Ivan.
Jedna od najdirljivijih pjesama posvećenih Vukovaru je i pjesma ''Vukovar, Vukovar'' Zlatnih dukata.
Svoju počast Vukovaru odao je i pokojni Đorđe Balašević pjesmom ''Čovek sa mesecom u očima''.
I zato — dok god se pjevaju, dok god ove pjesme slušamo i prenosimo dalje — Vukovar neće biti samo sjećanje. Bit će zavjet da se nikad ne zaboravi i da se nikad više ne ponovi.
