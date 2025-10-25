Rijedak zajednički izlazak Zlatka Dalića sa suprugom Davorkom, evo gdje su bili!

Zlatko Dalić i supruga Davorka rijetko izlaze u javnost, no ovoga puta pojavili su se na premijeri predstave u varaždinskom HNK, gdje su privukli veliku pažnju.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i njegova supruga Davorka pojavili su se u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, gdje su prisustvovali premijeri predstave Bljesak zlatnog zuba u režiji Snežane Trišić prema tekstu Mate Matišića.
Predstava koju kritika naziva "gastarbajterskom kronikom" tematizira društvene promjene u Hrvatskoj, sukob tradicije i modernog društva te pitanja identiteta i obitelji, a radnja je smještena u selo Ričice. Publika je predstavu ispratila s velikim entuzijazmom.
Zlatko Dalić sa suprugom Davorkom - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Zlatko je i ovaj put zadržao svoj prepoznatljivo ležeran stil – traperice, crna majica i jakna, dok je Davorka zablistala u elegantnoj kombinaciji crne suknje, sive majice s remenom i crne jakne, upotpunjene cipelama na petu.
Zlatko Dalić sa suprugom Davorkom - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Par se rijetko pojavljuje zajedno u javnosti. Posljednji put viđeni su u srpnju na otvorenju luksuznog hotela u Svetom Filipu i Jakovu. Njihova ljubavna priča seže još iz srednjoškolskih dana, a Dalić je više puta naglasio koliko mu je Davorkina podrška bila ključna kroz cijelu karijeru.
Zlatko Dalić i supruga Davorka - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Zlatko i Davorka Dalić - 4 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Vjenčani su od 1992. godine i zajedno imaju dva sina – Brunu i Tonija. Bruno je magistrirao na prestižnoj poslovnoj školi u Barceloni, dok je Toni poznat kao DJ na Zrću, a istovremeno radi i u financijskom sektoru te je aktivan u NK Varaždinu.
Zlatko, Davorka, Bruno i Toni Dalić (Foto: Instagram) Foto: Instagram
