Jacques Houdek ispod Vukovarskog vodotornja zapjevao jednu od najdirljivijih pjesama posvećenih Hrvatskoj

Jacques Houdek zapjevao je ispod Vukovarskog vodotornja, dirljiv video podijelio je na svojim društvenim mrežama.

Jedan od najpoznatijih pjevača Hrvatske Jacques Houdek odao je počast svim žrtvama na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtve Vukovara i Škabrnje.

Na svojim društvenim mrežama podijelio je video na kojem pjeva ispod Vukovarskog vodotornja, jednog od najvećih simbola Domovinskog rata.

Jacques Houdek ispod Vukovarskog vodotornja - 2 Foto: Instagram

Jacques je izveo pjesmu Prljavog kazališta ''Ruža Hrvatska'', a kako je to zvučalo poslušajte u nastavku.

''VUKOVAR! Grad - to ste VI!'' napisao je u opisu.

Jacques Houdek - 2 Foto: Instagram

