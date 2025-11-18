Domaći pjevač otkrio spol bebe koju čeka sa suprugom: ''Još malo do dolaska...''

Marko Škugor otkrio je spol bebe koju čeka sa suprugom, par je sve otkrio kroz popularni trend.

Hrvatski pjevač Marko Škugor na društvenim mrežama otkrio je lijepu vijest.

Naime, on i njegova obitelj s pratiteljima su podijelili spol bebe koja je na putu, a video otkriva da je u pitanju djevojčica.

U dirljivom videu, snimljenom u sunčanom obiteljskom dvorištu, Marko i supruga Ivana sa svojim sinovima otvaraju veliku poklon-kutiju iz koje su poletjeli deseci ružičastih balona. Popularan je to trend otkrivanja spola diljem svijeta.

"Još malo do dolaska princeze ", napisao je Škugor u opisu objave.

Ivani je termin za porođaj na Silvestrovo, a o trudnoći je nedavno prvi put pred kamerama govorila za IN magazin.

''Stvarno mi nikad nije bilo bolje, nemam nikakvih problema koje imaju žene, sve leteći što se kaže'', kaže Ivana.

''Da kucnemo, kako se dobro osjeća, morat će opet biti trudna.'', dodao je Marko.

In Magazin: Marko Škugor - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo inMagazin Koja je vama najemotivnija? Ovo su najljepše pjesme posvećene Gradu Heroju Vukovaru

Iako se još nije ni rodila, djevojčica prva čuje nove pjesme kralja prvih plesova, koje nastaju u njihovu šibenskom domu.

''Ili ona ili djeca taman me zovu kad ja imam neku ideju i snimam na mobitel, na diktafon i onda me oni zovu, ja kažem 'samo malo, pričekaj da mi ne pobjegne ovo' .'', kaže Škugor.

U odgoju njihove dvojice sinova Ivana, kažu, ima veći autoritet. A iako je zbog koncerata često na putu, Marko joj u slobodnim trenucima pomaže u kućanskim poslovima.

Marko i Ivana Škugor - 2 Foto: Ivana Škugor/Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Vidite li vi sličnost? Zbog ovoga se fanovi pitaju je li ovo stara snimka Kralja popa!

''Spasi me kad je kući, i odveze u školu mlađeg sina i sa starijim uči, ja nikad nisam bila ze te stvari oko knjige, tu on ima više strpljenja nego ja.'', kaže Ivana.

''I tu i tamo skuham ručak, ne baš često zadnje vrijeme, stavim u perilicu stvari, to mi nije toliko teško.'', nadovezao se Marko.

''Tako da pomogne mi puno.'', složila se Ivana.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koliko će zaraditi naša misica ukoliko pobijedi? Osim titule, čekaju je i mnoge obveze!

Kako su se Marko i lijepa Ivana upoznali, pogledajte OVDJE.

Marko Škugor Foto: Livio Andrijic / CROPIX

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Prepoznajete li tko je ovo? Mnoge je šokirao novi izgled poznatog glumca!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Svi su ih znali kao "noge nacije", ali nitko nije slutio kako će ispisati posljednje poglavlje