Vidite li vi sličnost? Zbog ovoga se fanovi pitaju je li ovo stara snimka Kralja popa!

Samo jedan pogled na najavu biografskog filma o Michaelu Jacksonu "Michael" bio je dovoljan da njegov nećak Jaafar zapanji svojom sličnošću s Kraljem popa.

Nizu biografskih filmova idućeg proljeća pridružit će se i onaj o Kralju popa Michaelu Jacksonu, gotovo godinu dana nakon izvještaja o problemima u produkciji i prvotne objave.

Konačni datum dolaska u kinodvorane je travanj 2026., a svi fanovi kontroverznog pjevača već sada su osupnuti transformacijom i sličnošću. Naime, glavna uloga pripala je Jaafaru Jacksonu, sinu Michaelovog starijeg brata Jermainea, a sudeći prema prvoj najavi, čekanje će se isplatiti.

Galerija 4 4 4 4 4

Jaafar Jackson - 2 Foto: Profimedia

Michael Jackson - 4 Foto: Afp

U obitelji Jackson dobro je poznato da 29-godišnji Jaafar fizički dosta podsjeća na svog slavnog strica, što je mnoge oduševilo kada je objavljeno da će upravo on glumiti Michaela. Povjerenje se isplatilo jer u nedavno objavljenoj najavi Jaafar je pokupio sve plesne korake svog strica, a ni glasom i načinom pjevanja nije daleko od brata svog oca.

Vidite li sličnost Jaafara i Michaela Jacksona? Da, kao da mu je klon!

Ne vidim baš Da, kao da mu je klon!

Ne vidim baš Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svi su ih znali kao "noge nacije", ali nitko nije slutio kako će ispisati posljednje poglavlje

Iako je odrastao okružen glazbom, Jaafar je dugo izbjegavao svjetla reflektora. Tek 2019. ozbiljnije je zakoračio u glazbeni svijet objavom prvog singla "Got Me Singing", a osim glazbe bavi se plesom i pisanjem pjesama. Već se ranije znao pojaviti u reality emisijama i projektima povezanim s obitelji.

Jaafar Jackson - 3 Foto: Profimedia

Jaafar Jackson - 4 Foto: Profimedia

Kada je režiser Antoine Fuqua vidio njegove probe i screen test, izjavio je da je "Jaafar bio prirodan izbor — on jest Michael Jackson". Osim krvne veze, mnogi su uočili kako Jaafar i pokojni pjevač dijele sličnu fizionomiju, sličan stil kretanja i plesa, mekanu vokalnu boju i karizmatičnu scensku prisutnost.





Za razliku od Michaela, Jaafar je vrlo privatan, pa nije poznato ima li djevojku, no zbog novog filma oko njega vlada veliko zanimanje pa nije isključeno da će se uskoro doznati više.

Michael Jackson - 1 Foto: Afp

Michael Jackson - 2 Foto: Afp

Prema navodima The Guardiana, "Michael" ima budžet od 155 milijuna dolara i stiže nakon razočaravajućih kino rezultata ovogodišnje biografije Brucea Springsteena, koja je od premijere prošlog mjeseca zaradila samo 31 milijun dolara. Na njemu je radio i Colman Domingo kao Joe Jackson, a djeca Michaela Jacksona nisu imali velikog utjecaja u produkciji i savjetovanju.

Kako danas izgleda ranč Neverland uz kojeg se vežu svakakve grozote, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Koliko će zaraditi naša misica ukoliko pobijedi? Osim titule, čekaju je i mnoge obveze!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Seve dirnula obožavatelje objavom posvećenoj majci: ''Ja sam bila tvoja mala...''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla

Pogledaji ovo Celebrity Ovakvu je dosad nismo vidjeli: Zabrinjavajuće izdanje pjevačice ne prestaje se komentirati