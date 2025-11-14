Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla

Vivian Wilson, transrodna kći Elona Muska i Justine Wilson, zasjela je u prvi red modne revije u Los Angelesu i odmah privukla pažnju outfitom.
Vivian Wilson, transrodna kći milijardera Elona Muska i spisateljice Justine Wilson, pojavila se na modnoj reviji brenda Rio World u muzeju Broad u Los Angelesu, gdje je sjedila u prvom redu i svojim modnim odabirom privukla pažnju prisutnih.
Odjenula je traperice i prošiveni kaput s raznobojnim uzorcima, čime je još jednom potvrdila svoj osebujan modni stil. S dugom raspuštenom kosom i bez šminke, djelovala je prirodno, samouvjereno i potpuno u skladu sa svojom autentičnom estetikom.
Vivian Wilson Foto: Profimedia
Vivian se u javnosti već istaknula ne samo kao transrodna osoba koja otvoreno gradi vlastiti identitet, već i kao osoba koja javno kritizira svog oca.
Vivian Wilson Foto: Profimedia
Ranije je pravno promijenila ime i prezime, želeći se potpuno odvojiti od očeve javne slike i prezimena Musk.
Elon Musk 2018. - 2 Foto: Afp
Elon Musk 2018. - 1 Foto: Afp
Danas Vivian aktivno gradi karijeru u svijetu mode kao model i digitalna kreatorica. Na Instagramu je prati više od 900 tisuća ljudi, gdje redovito dijeli fotografije, modne trenutke i svoje stavove.
