Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla

Vivian Wilson, transrodna kći Elona Muska i Justine Wilson, zasjela je u prvi red modne revije u Los Angelesu i odmah privukla pažnju outfitom.

Vivian Wilson, transrodna kći milijardera Elona Muska i spisateljice Justine Wilson, pojavila se na modnoj reviji brenda Rio World u muzeju Broad u Los Angelesu, gdje je sjedila u prvom redu i svojim modnim odabirom privukla pažnju prisutnih.

Odjenula je traperice i prošiveni kaput s raznobojnim uzorcima, čime je još jednom potvrdila svoj osebujan modni stil. S dugom raspuštenom kosom i bez šminke, djelovala je prirodno, samouvjereno i potpuno u skladu sa svojom autentičnom estetikom.

Vivian Wilson Foto: Profimedia

Vivian se u javnosti već istaknula ne samo kao transrodna osoba koja otvoreno gradi vlastiti identitet, već i kao osoba koja javno kritizira svog oca.

Vivian Wilson Foto: Profimedia

Ranije je pravno promijenila ime i prezime, želeći se potpuno odvojiti od očeve javne slike i prezimena Musk.

Danas Vivian aktivno gradi karijeru u svijetu mode kao model i digitalna kreatorica. Na Instagramu je prati više od 900 tisuća ljudi, gdje redovito dijeli fotografije, modne trenutke i svoje stavove.

